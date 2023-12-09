國際名廚慈善宴籌得逾千萬元 助本港三社福機構和河北災民

香港美食享譽全球！由國際名廚慈善會主辦，群生社慈善基金會和稻苗飲食專業學會承辦，香港有史以來最多中華廚師參與的大型慈善活動「國際名廚慈善宴」，成功籌得逾千萬港元善款，全數捐助本港三間社福機構及內地河北災民。

首度在港舉辦的國際名廚慈善宴，於10月9日在香港灣仔會議展覽中心筵開173席，以「零行政費」成功籌得超過一千萬港元，其中約七成六的善款用於支援本港長者、智障人士，以及劏房戶家庭等三大社福機構，包括李伯忠一片天國際啟育中心300萬港元、香港弱智人士家長聯會228.88萬元，以及義務工作發展局228.88萬元。

此外，善款也惠及今年8月初遭嚴重水災的河北災民。 國際名廚慈善宴歷屆總召集人曾鏡雄、香港站聯席主席許美德、邱金榮，以及副主席蕭秀香（三姐）等，在12月5日將200萬元支票送到中聯辦，用於捐助河北省總工會——涿州抗洪救災專戶，由中聯辦社會工作部副部長周蔚接收。大會負責人表示，至今已向4個香港和內地機構或專戶捐款9,577,600元，還有小量餘款，稍後將全數捐出。

中聯辦代收200萬善款助涿州災民解困

國際名廚慈善會是由一群熱心回饋社會，善心助人的厨師組成，於2017年在澳門註册，屬非牟利慈善機構。國際名廚慈善會由2014年開始，分別在台北、墨爾本、吉隆坡、澳門、胡志明市、新加坡舉行，每次均會邀請來自世界各地的名廚同心協力，為不同的慈善機構籌募善款。今年第七屆則選擇香港，吸引超過700名來自東南亞、日本、歐美等22個國家和地區的中菜名廚同場獻技，人數為歷屆之冠。