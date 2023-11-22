國際扶輪3450區根除小兒麻痹症步行籌得13萬美元

慈善步行參與人數達到500人，包括來自香港、澳門、蒙古及廣東的社友

為響應國際扶輪（Rotary International）籌款用於根除全球小兒麻痺症項目，國際扶輪3450地區於2023年11月18日在山頂舉行大型的End Polio Day & Family Walk 活動，吸引逾500名社友和其家屬踴躍參加，共籌得13萬美元。

疫後首次大型戶外活動逾500人參加

本年度根除小兒麻痹症慈善步行活動，邀請了國際扶輪社長麥金納利和扶輪社3450地區總監李兆民擔任主禮嘉賓，這是3450地區在疫後首次舉行的大型戶外集會。李兆民總監表示，活動獲社長麥金納利親自光臨，不僅感到榮幸，也為活動增添色彩。

國際扶輪在對抗小兒麻痺裏一直扮演重要角色，致力帶動小兒麻痺根除的全球運動。今年國際扶輪在全球的籌款目標為5,000萬美元，才能完整獲得蓋茲基金會所提供的2比1配合捐款。

據大會籌委會主席張宇靈表示，年度的根除小兒麻痹症慈善步行活動，目的在於提升公眾對小兒麻痺症的認識，並為未能根除小兒麻痺症的國家籌集資金，是次共籌得13萬美元，而對上一次則為10萬美元。