國際時尚偶像李毓芬登上《Harper’s Bazaar印尼》封面 分享音樂、時尚與女性賦權的旅程.

台北，台灣 - 2024年10月8日 - 國際時尚偶像李毓芬（Tia Lee）近日榮登《Harper's Bazaar Indonesia》2024年10月刊封面，並與全球讀者坦率分享了她的生活故事、職業生涯及對音樂、時尚和女性賦權的獨特見解。Tia憑藉其個人音樂作品、時尚風格及女性賦權運動的倡導，如今已經成為一名獨立的 C-pop 歌手、演員及時尚偶像，不僅在音樂領域大放異彩，也在全球時尚圈佔據了重要一席。





以下頂級品牌與 Tia 一同出現在最新的《ELLE 泰國》時尚封面上：Louis Vuitton、Bottega Veneta、Chanel、Hermes、Loewe、Gucci、Ferragamo。



從夢想到現實：Tia Lee 的音樂之路



Tia 在訪談中透露，Emma Watson 的一句名言「我不想因為害怕失敗而阻止我去做我真正關心的事情」深深激勵了她。這句話成為了她在面對各種挑戰時保持專注和勇氣的力量來源。這位多才多藝的藝人自幼就夢想成為歌手，這份夢想來自於她對音樂和舞台表演的熱愛。她曾被韓國歌手李孝利和日本偶像安室奈美惠的舞台魅力和藝術造詣所吸引，這些影響力促使她勇敢追求自己的音樂夢想，儘管途中面臨無數困難，她依然堅定不移。





「我曾經夢想唱歌，夢想成為一名歌手。」Tia 回憶道。她的堅持和對音樂的執著最終為她贏得了成功，她的個人歌曲《Goodbye Princess》成為了她事業的分水嶺，這首歌曲不僅打動了廣大粉絲的心，還在短短不到20天的時間內突破了一億次 YouTube 點擊量，成為史上最成功的 C-pop 影片之一。這首歌代表了她從過去脆弱的自我中蛻變成為更加堅強勇敢的自己。



除了音樂作品本身，Tia 還推出了一系列六部動畫，這些動畫以她的個人成長故事為靈感，講述了她如何在逆境中保持堅韌。「這些故事傳遞了一個重要的信息：即使我曾經深受傷害，這種痛苦最終教會了我更好地照顧自己。只有學會愛自己，才能真正去愛他人。」Tia 表示，她希望通過這些作品，讓更多的觀眾明白成長過程中的痛苦和挑戰是不可避免的，但這些經歷正是塑造強大自我的關鍵。



音樂與時尚雙重加持：Tia 的時尚態度與創意合作



除了在音樂上的卓越成就，Tia 在時尚界的影響力同樣不容忽視。作為全球時尚圈的寵兒，她以其獨特的個人風格和對時尚的敏銳觸覺多次成為各大品牌和設計師的合作對象。Tia 形容她的時尚態度為簡約而不失優雅，尤其對極簡風格的品牌「The Row」情有獨鍾。「我喜歡不用每天擔心穿什麼，只要從衣櫥裡隨便挑一件就能顯得得體大方，這讓我感到很自在和自信。」Tia 說道。



她的時尚選擇體現了她對舒適與自信的重視，而不僅僅是追逐潮流。Tia 曾與著名設計師 Andrea Brocca 合作，這次合作不僅為她的音樂視頻增添了視覺上的藝術效果，也成為了她職業生涯中最難忘的時尚時刻之一。這些精緻的服裝設計與她的音樂完美融合，令粉絲們感受到她在音樂和視覺表現上的創意與突破。



Tia 的時尚風格不僅僅是一種個人選擇，更是一種自我表達的方式。她認為時尚不僅是關於外表的裝扮，更是體現內心世界和自我認同的一部分。這種獨特的視角使她在全球時尚界備受推崇。



倡導女性賦權：#EmpowerHer 運動的成功故事



除了在音樂和時尚領域的出色表現，Tia 還是一位熱心的女性賦權倡導者。她始終相信，作為一名公眾人物，有責任利用自己的平台來推動正向變革。2023年，Tia 發起了 #EmpowerHer 運動，這個運動旨在鼓勵全球女性勇敢追求真實的自我，克服生活中的挑戰。這場運動與她的歌曲《Goodbye Princess》緊密相關，並通過一系列動畫和宣傳活動迅速走紅，創下了音樂視頻發布前宣傳的全球紀錄。



「通過 #EmpowerHer 運動，我希望能與所有支持性別平等事業的人建立聯繫，這不僅僅是我個人的成就，更是一個全球性的運動，旨在為每一位女性創造更多機會。」Tia 說道。這場運動在全球範圍內激起了強烈的反響，許多女性受到了啟發，勇敢追求自己的夢想。



走向國際：Tia Lee 在全球舞台上的崛起



隨著 Tia Lee 在音樂和時尚界的影響力不斷擴大，她已經逐漸成為國際舞台上的一顆璀璨新星。除了榮登《Harper's Bazaar Indonesia》封面外，Tia 還在過去一年內多次登上國際頂級時尚雜誌的封面，包括《Vogue》、《Marie Claire》、《ELLE》、《ICON》等。在這些平台上，她不僅展示了她在音樂和時尚上的多元才華，也傳遞了她對女性賦權的堅定信念。



在2023年倫敦時裝週上，Tia Lee 也成為了眾所矚目的焦點。她參加了多場重量級時裝秀，與一線明星如 Justin Bieber、Alicia Keys、Swizz Beatz 和 Pharrell Williams 等人互動，並展現了她與國際設計師的深厚聯繫。Tia 在 Moncler 春夏系列秀上以其獨特的風格令人眼前一亮，成為時尚媒體爭相報導的對象。



Tia Lee 的未來藍圖：用音樂與時尚繼續啟迪世界



Tia Lee 的故事是一個不懈追求夢想、勇敢面對挑戰的典範。她不僅用她的音樂鼓勵全球粉絲在個人的旅程中找到力量，更通過她在時尚界的影響力和 #EmpowerHer 運動，積極倡導女性賦權。未來，Tia 表示她希望繼續用音樂和時尚影響更多的人，尤其是年輕女性，鼓勵她們勇敢追求自己的夢想並保持真實自我。



「不要嘗試成為別人，做你自己！」這句簡單但意義深遠的話語，正是 Tia Lee 成功的關鍵。她的故事告訴我們，只要保持初心並勇敢追夢，任何挑戰都可以成為通往成功的階梯。



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Harper's Bazaar Indonesia: https://www.instagram.com/reel/DA2b1i2SyM9/?igsh=MWhveWFweGwzMXViYg==



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