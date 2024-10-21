國際時尚偶像李毓芬造訪雅加達

- 與印尼最知名時尚組織之一 Cita Tenun Indonesia (CTI) 會面
- 大談設計品味及EmpowerHer進程
Tia 會見 CTI 的籌委會主席 Sjamsidar Isa，以及印尼兩位最著名的設計師 Didi Budiardjo 和 Priyo Oktaviano。作為她創立的女性賦權運動 #EmpowerHer 的大使，Tia 一直對像 CTI 這樣致力於女性賦權的組織充滿關注。她認識到 CTI 在技能發展、市場擴展和工匠福利改善方面，特別是女性工匠的努力。
因此，她期待在訪問期間從試穿的服裝中獲得更多女性賦權的靈感。這些服裝由 Didi Budiardjo 和 Priyo Oktaviano 設計，採用 CTI 織造的布料。這些設計通常在印尼的時尚秀和時尚活動中展示，總是展現了來自印尼各地布料的輝煌與獨特性。
Tia 表示:「我對 CTI 培育的產品和印尼設計師設計的品質印象深刻，這些衣服因為高端時尚設計和優秀的織物質量而顯得奢華。穿上這些衣服的每位女性都會感覺像女王一樣。換句話說，這些衣服是值得賦權女性的。」
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關於李毓芬Tia Lee | Lee Yu Fen
亞洲華語國際流行女歌手、時尚寵兒、影視演員李毓芬（Tia Lee | Lee Yu Fen），出生於台北，自出道以來，Tia在數套人氣電視劇中擔任女主角，並發行多首熱門歌曲。除了演藝和音樂事業外，Tia還經常出現在各大時裝秀上；作為潮流引領者，登上了Vogue、 ELLE、Marie Claire等領先時尚雜誌的封面，並透過 Vogue多個社交媒體渠道分享其美容秘訣和時尚心得。