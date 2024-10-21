國際時尚偶像李毓芬造訪雅加達

關於李毓芬Tia Lee | Lee Yu Fen

亞洲華語國際流行女歌手、時尚寵兒、影視演員李毓芬（Tia Lee | Lee Yu Fen），出生於台北，自出道以來，Tia在數套人氣電視劇中擔任女主角，並發行多首熱門歌曲。除了演藝和音樂事業外，Tia還經常出現在各大時裝秀上；作為潮流引領者，登上了Vogue、 ELLE、Marie Claire等領先時尚雜誌的封面，並透過 Vogue多個社交媒體渠道分享其美容秘訣和時尚心得。

