國際皮膚健康基金會舉辦2024年度主題活動 《呵護肌膚 健康之美》

改善皮膚狀況、皮膚護理專業分享會

促進國際皮膚科專業領域學術合作與交流，推動皮膚疾病研究與防治水平，增進行業發展； 設立基金研究資助計劃，以捐贈或獎勵的形式提供研究經費給參與皮膚研究的非牟利機構，以促進皮膚研究學術交流，推動皮膚疾病防治； 在社區免費展開皮膚管理相關的教育、培訓項目及其他相關活動，提高從業人員在皮膚健康領域的專業程度，推動皮膚疾病的公眾教育； 為有需要的皮膚病患者提供適當的支援，例如提供治療、預防方面的慈善捐贈與幫助； 她表示："追求公益理想的道路是富有意義而沒有止境的。我們期盼得到各方的持續關心和支持，為推動健康生活公益事業發展貢獻力量。"

香港 - 2024年10月14日 - 國際皮膚健康基金會在香港旺角希爾頓花園酒店成功舉辦了2024年度主題活動《呵護肌膚 健康之美》改善皮膚狀況、皮膚護理及保肌國際交流會，由國際皮膚健康基金會理事長、復旦大學附屬華山醫院主任醫師鄭志忠教授，國際皮膚健康基金會總幹事、復旦大學附屬華山醫院主任醫師項蕾紅教授致辭，以及國際皮膚健康基金會創辦理事、昆明醫科大學第一附屬醫院雲南省皮膚病醫院主任醫師何黎教授分享皮膚健康資訊。 此次活動旨在提升公眾對皮膚健康的認知，同時提供實用的護膚知識與建議，吸引了眾多嘉賓、專家和媒體的參與。活動的開幕式由國際皮膚健康基金會的主持人引導，首先致辭的國際皮膚健康基金會理事長、復旦大學附屬華山醫院主任醫師鄭志忠教授表示﹕"皮膚健康，是人們追求健康、追求更高品質生活的體現 ; 伴隨著社會高速發展，因環境因素、飲食習慣、作息規律等生活方式改變而造成的暗瘡、敏感、濕疹、痕癢、香港腳及黃褐斑等皮膚問題大量產生，人們對於皮膚健康的關注也愈加迫切。為嚮應關注健康、回饋公益服務社區的使命，國際皮膚健康會由此創建。"國際皮膚健康基金會成立於2021年， 是一個非牟利慈善團體，從籌建到成立歷經了數年時間。基金會成立的宗旨是：以非牟利、社會公益為平台，致力於推廣、促進和傳播皮膚健康教育、增強自我保健的關注及意識，推動有關皮膚疾病的教育、向大眾傳播皮膚護理方式與產學研共融合作, 一起推動皮膚健康意識，預防皮膚疾病的發生，減少問題皮膚帶來的煩惱。 引導普羅大眾通過健康的生活方式去避免誘發皮膚問題，合理選擇護膚品和進行健康的皮膚管理，一促進公眾皮膚健康和美麗，造福社會。"接著，國際皮膚健康基金會總幹事、復旦大學附屬華山醫院主任醫師項蕾紅教授介紹了基金會未來五至十年的發展規劃，指出將以下機構維度開展工作：推廣普及皮膚健康知識，推動產學研合作，掌握護膚方法與產品應用，提高生活體驗，造福社區；本次活動的皮膚健康科普講座由國際皮膚健康基金會創辦理事、昆明醫科大學第一附屬醫院雲南省皮膚病醫院主任醫師何黎教授主講，詳細講解了老年人皮膚的特點及護理方法：一、皮膚結構皮膚是我們人體最大的器官，覆蓋整個身體表面，作為人體天然的外衣，也擔負了重要的屏障作用。 皮膚是對外界環境變化最為敏感的器官，當皮膚受創傷時，通常是表皮首當其衝。皮膚角質層形成磚墻，層層構築為內部水份提供強大的障壁，保護皮膚的健康，對外可以提供全面性的防禦功能，抵御紫外線、微生物和各種物理、化學刺激，對内可以鎖定身體的水份，維持體內環境的穩定。二、老年人皮膚特點隨著年紀的增加，身體機能隨之退化，包括皮膚結構和功能。皮膚角質層的磚墻結構不穩定，皮膚保水功能下降、抵抗力減弱。 此外，皮膚細胞更新能力下降，皮脂腺、汗腺萎缩，皮脂分泌减少，導致老年人皮膚萎縮變薄、干燥、彈性下降、色素增加、產生皺纹，出現各種老年性皮膚病。常見的疾病包括干燥性濕疹、銀屑病、慢性光化性皮炎、老年瘙癢症（皮膚外觀正常，但反覆瘙癢）等。雖然導致這些皮膚疾病的原因是多方面的，但正是因為秋冬季空氣乾燥，皮膚表層含水量减少，加上老年人自身皮脂分泌减少導致皮膚干燥及皮膚屏障功能受損，對外界刺激變得敏感，進而產生瘙癢等不適感覺。三、老年人護膚要點老年人一年四季均需注重皮膚保濕，避免頻繁洗澡。應堅持長期、全身使用保濕類功效性護膚品，預防上述老年性皮膚問題的發生。同時要注意防曬，外出時戴帽、使用雨傘、使用防曬霜，預防紫外線長期照射引起的皮膚癌發生。何教授強調："老年人在一年四季都應注重皮膚保濕，避免頻繁洗澡，並使用保濕護膚品，特别是在秋冬季節。同時，防曬也非常重要，外出時應採取適當措施，防止紫外線對皮膚造成傷害。"活動期間，活動參與者們還積極交流，分享各自的護膚經驗與心得，現場氣氛熱烈，進一步傳遞了關愛與健康的理念。國際皮膚健康基金會希望通過此次活動，能够促進社會各界對皮膚健康的重視，幫助公眾建立科學的護膚觀念。基金會將繼續秉持公益使命，致力於推廣皮膚健康管理和自我保健理念，為普羅大眾提供更為專業的指導和支持。感謝所有参與本次活動的嘉賓、專家、傳媒朋友以及義工們的支持與努力，使得活動圓滿成功。國際皮膚健康基金會期待在接下來的日子，繼續與大家攜手共進，為改善普羅大眾的皮膚健康作出貢獻。