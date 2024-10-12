國際皮膚健康基金會 2024年度主題活動 《呵護肌膚 健康之美》 分享長者改善皮膚健康要點

國際皮膚健康基金會早前於旺角希爾頓花園酒店舉辦了2024年度主題活動《呵護肌膚 健康之美》改善皮膚健康狀況、皮膚護理及保肌國際交流會，由基金會理事長、復旦大學附屬華山醫院主任醫師鄭志忠教授，基金會總幹事、復旦大學附屬華山醫院主任醫師項蕾紅教授致辭，並請來基金會創辦理事、昆明醫科大學第一附屬醫院雲南省皮膚病醫院主任醫師何黎教授分享皮膚健康資訊內容。 鄭志忠教授表示，皮膚健康是人們追求健康及更高品質生活的體現，隨著社會高速發展，人們因環境因素、飲食習慣、作息規律等生活方式改變而造成的暗瘡、敏感、濕疹、痕癢、香港腳及黃褐斑等皮膚問題大量產生，大家對皮膚健康也愈加關注。為響應關注健康、回饋公益服務社區的使命，國際皮膚健康基金會因此於2021 年在香港創立。該會是非牟利慈善團體，成立的宗旨是以非牟利，社會公益為平台，致力於推廣、促進和傳播皮膚健康教育，增強自我保健的關注及意識，推動有關皮膚疾病的教育，向大眾傳播皮膚護理方式與產學研共融合作，一起推動皮膚健康意識，預防皮膚疾病的發生，減少問題皮膚帶來的煩惱。引導普羅大眾通過健康的生活方式去避免誘發皮膚問題，合理選擇護膚品和進行健康的皮膚管理，以促進公眾的皮膚健康和美麗，造福社會。 鄭教授並指，基金會未來將聯同不同參與單位，為皮膚疾病的治療開展技術研究、新藥臨床試驗等。他並指基金會除於香港和內地外，亦會積極於其他國家和地區透過不同活動，向公眾推廣皮膚健康的資訊。

項蕾紅教授致辭時亦表示， 基金會於未來五至十年，能向公眾推廣皮膚護理、護膚品/醫學護膚品應用上，特別普及科學護膚的知識，能提高大家的生活體驗，造福大眾。並希望促進內地與香港，甚至國際的皮膚科的專業域學術合作與交流，推進皮膚疾病研究與防治水平，促進行業發展。並希望通過基金會設立基金研究資助計劃，以捐贈或獎勵形式提供研究經費予參與皮膚研究的非牟利機構，促進皮膚研究學術交流，推動皮膚疾病防治。 同時，亦希望於社區免費開展皮膚管理相關的教育、培訓及其他相關活動，藉以提高地區從業人員和非專業者在皮膚健康領域的專業程度，推動皮膚疾病的公眾教育。並希望扶貧助困，向貧困皮膚病患者提供適當治療和預防，與及提供面向個人和團體的慈善捐贈和幫助。項教授續指，基金會希望得到各方的持續關心和支持，為推動健康生活公益事業發展貢獻力量。基金會在2024年，會在香港完成四場皮膚主題公益活動，為不同群體人士提供切合其需要的皮膚健康主題訊息。並會建立官網及社交媒體帳號，並與不同媒體合作，讓更多人士可以接觸皮膚健康相關的知識。

何黎教授則分享了長者的皮膚健康護理知識，她指老年人臨床主要出現的皮膚問題包括皮膚變薄，皺紋增多；色素增多；日光性角化病；彈性纖維病；毛細血管擴張；皮膚腫瘤等。老年人的皮膚常出現老年斑、皮膚乾燥、皮膚瘙癢等，易誘發濕疹，嚴重影響老年人的生活質量。一般人於40 歲後，皮膚會開始出現明顯退化，對外界刺激敏感、透明感消失、呈乾燥狀態，皺紋、黑斑開始向面部蔓延。皮膚屏障受損，新陳代謝變得緩慢、眼部肌膚呈現黑眼圈、魚尾紋、額頭紋、臉頰斑點明顯，皮膚乾燥缺水，暗沉不均，肌膚自我修復能力下降等。除容易造成皮膚乾燥脫屑外，亦易患炎症及感染性皮膚病。加上皮膚彈性降低，出現鬆弛，下垂及皺紋等老化表現。此外，老年人皮膚對紫外線的抵禦，容易引發日光性角化鱗癌。 何教授指，老年人應注意皮膚的防晒、保濕和抗炎，平日亦要注意清潔。她建議老年人要選擇天無添加，合適的功效性化妝品，宜選緊致類、保濕類和防晒類的化妝品。她建議老年人洗澡頻率不宜過於頻繁，炎熱的夏季或南方宜每天1次或每週2至3次，在寒冷和乾燥的地區則建議1周1次，每次洗澡的時間宜為15分鐘內，水溫以34℃至36℃，同時，應避免使用碱性大的肥皂，宜使用含保濕因子pH值為6-7的溫和型沐浴液。並要用質地柔軟的毛巾，以輕柔動作，以免過度摩擦或搓澡。每天洗澡結束擦乾皮膚後，可立即外搽純天然的保濕類霜，每週用約300 g，足量，多次，以保持皮膚潤澤。平日外出要做足防晒，避免在日曬強的時間外出，外出前20分鐘應均勻將防曬霜涂抹於暴露部位的皮 膚，每隔2至3小時補充一次。