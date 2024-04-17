國際骨髓瘤關愛月 物理治療師設計簡單動作 助MM患者減痛紓緩徵狀

國際骨髓瘤協作組織將每年3月定為「國際骨髓瘤關愛月」，旨在倡議醫務人員、患者及相關護理人員行動起來，提升各界對多發性骨髓瘤（Multiple myeloma，MM）的認識。為響應此舉，早前香港骨髓瘤關愛聯盟 (聯盟) 聯同香港骨髓瘤學會、香港物理治療學會舉辦「323 MM 朋友動起來」活動，鼓勵患者透過運動減痛。
「323 MM 朋友動起來」活動邀請逾百位醫生、醫護人員及MM患者，醫療衞生界立法會議員林哲玄醫生亦特別抽空到場支持。活動首先由醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生致開幕辭，他表示隨醫學進步，治療骨髓瘤的藥物已增加，公立醫院也盡力支援患者建立了安全網，希望公眾也關注此症。公立醫院藥物名冊及安全網的藥物已從最初的2種改進至今天的12種，各界合作為MM患者建立了安全網，希望大眾繼續關注MM。
錄製4集MM患者訓練視頻
主辦方之一的香港骨髓瘤學會會長詹楚生醫生致辭，他指該學會於2010年成立，最初目的是統一不同醫院治療MM的不同方案，從中分析各種數據以助改進MM治療，他特別記得在學會第一次會議上一位牧師說：「身體雖然軟弱，但同行的人很多。」他以此鼓勵MM患者勇敢對抗病魔。
香港骨髓瘤關愛聯盟主席關杜玉潔在致辭中衷心感謝醫生、醫護人員的奉獻，同時強調聯盟以關愛病人、支援病友為首要工作，希望透過活動令更多人認識骨髓瘤。
聯盟與香港物理治療學會合作錄製的4集MM患者訓練視頻，分為紓緩痛症、靈活手指、提升平衡及帶氧運動4篇。物理治療師葉曉彤在台上講解，MM患者的痛症一般可分為MM相關疼痛、與MM治療相關的疼痛及共病症相關疼痛。「有研究指出合適的運動方案可增強MM患者的肌力，並降低疲乏感及提升功能表現。」
運動時須避免高撞擊性運動
葉曉彤提醒MM患者在做運動時，須考量自己的血色素和血小板含量，並避免高撞擊性運動和過大扭力的動作。講解過後，葉曉彤和另一位物理治療師李光浩現場示範，逾百位人士亦踴躍動起來，齊齊一起練習。練習結束後，葉曉彤和李光浩聯同香港骨髓瘤學會的詹楚生醫生和李國權醫生主持問答環節，拆解病友對此症引起病症的問題及疑惑。