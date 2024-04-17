國際骨髓瘤關愛月 物理治療師設計簡單動作 助MM患者減痛紓緩徵狀

國際骨髓瘤協作組織將每年3月定為「國際骨髓瘤關愛月」，旨在倡議醫務人員、患者及相關護理人員行動起來，提升各界對多發性骨髓瘤（Multiple myeloma，MM）的認識。為響應此舉，早前香港骨髓瘤關愛聯盟 (聯盟) 聯同香港骨髓瘤學會、香港物理治療學會舉辦「323 MM 朋友動起來」活動，鼓勵患者透過運動減痛。

「323 MM 朋友動起來」活動邀請逾百位醫生、醫護人員及MM患者，醫療衞生界立法會議員林哲玄醫生亦特別抽空到場支持。活動首先由醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生致開幕辭，他表示隨醫學進步，治療骨髓瘤的藥物已增加，公立醫院也盡力支援患者建立了安全網，希望公眾也關注此症。公立醫院藥物名冊及安全網的藥物已從最初的2種改進至今天的12種，各界合作為MM患者建立了安全網，希望大眾繼續關注MM。

錄製4集MM患者訓練視頻

主辦方之一的香港骨髓瘤學會會長詹楚生醫生致辭，他指該學會於2010年成立，最初目的是統一不同醫院治療MM的不同方案，從中分析各種數據以助改進MM治療，他特別記得在學會第一次會議上一位牧師說：「身體雖然軟弱，但同行的人很多。」他以此鼓勵MM患者勇敢對抗病魔。

香港骨髓瘤關愛聯盟主席關杜玉潔在致辭中衷心感謝醫生、醫護人員的奉獻，同時強調聯盟以關愛病人、支援病友為首要工作，希望透過活動令更多人認識骨髓瘤。

聯盟與香港物理治療學會合作錄製的4集MM患者訓練視頻，分為紓緩痛症、靈活手指、提升平衡及帶氧運動4篇。物理治療師葉曉彤在台上講解，MM患者的痛症一般可分為MM相關疼痛、與MM治療相關的疼痛及共病症相關疼痛。「有研究指出合適的運動方案可增強MM患者的肌力，並降低疲乏感及提升功能表現。」