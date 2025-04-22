地球夢工廠 YouTube 頻道隆重啟播 聚焦本地環保與可持續發展 引領香港走向綠色未來

由香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處與氣候工匠攜手合作，全新YouTube頻道《地球夢工廠》將於四月至五月正式啟播。這個頻道以氣候變化、建立韌性社區、可持續發展為核心，透過輕鬆對話與專業分析，聚焦於香港本地及全球的環保議題，旨在啟發年輕一代與社區共同參與建設綠色地球。
頻道設計以響應世界地球日的主題為宗旨，目的是向本地觀眾傳遞如何減輕氣候變化影響及建立韌性社區的實用建議，並通過案例分享和專家訪談，啟發行動。頻道的主要受眾包括年輕專業人士、政策制定者、研究人員、關注環境議題的學者、學生及本地社區環境關注團體，內容以粵語呈現，每集片長約20分鐘，更新頻率為每周一次。與此同時，梁樂燊同學亦為是次YouTube頻道《地球夢工廠》提供豐富的資料。
五大主題 探索環保與可持續發展
《地球夢工廠》首季節目涵蓋五大主題，從不同角度剖析可持續發展的挑戰與機遇，並邀請多位重量級嘉賓作客，通過真實故事與專業分析激發觀眾的環保意識。
第一集：世界地球日的意義與本地行動
首集的嘉賓為環保團體綠色和平(Greenpeace)，將與觀眾分享世界地球日的重要性，並探討極端天氣對香港社區和野生動物的影響。
第二集：循環時尚的未來
第二集邀請到一家扎根於香港、專注於亞洲的環保非政府組織Redress Limited，節目將聚焦於如何推動時尚產業從傳統的「生產－消耗－廢棄」模式轉型為更加可持續的循環模式，並剖析二手服裝業面臨的挑戰及創新的解決方案。
第三集：本地農業與可持續食品
第三集將深入討論本地農業與有機食品的重要性，並邀請零剩研究所分享本地農業如何幫助減少食物浪費，並展示社區如何通過支持本地農業實現可持續的食品消費模式。
第四集：香港可持續建築的實踐與挑戰
第四集的嘉賓為施耐德電氣（香港）有限公司。節目將圍繞香港的綠色建築實踐及能源管理，介紹節能建築設計、創新材料及城市規劃的整合如何實現城市環境的可持續發展。
第五集：韌性城市—香港的氣候適應之路
壓軸一集將由香港紅十字會探討「韌性城市」的概念及其對香港的重要性。節目將分享如何通過社區參與，提升城市應對極端天氣與氣候變化的能力。
另外， 香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處聯同主流娛樂香港有限公司創作了一首環保宣傳廣告歌，創作理念以簡單、直接、易記的內容及節奏，創作了今次的宣傳歌曲。為增加觀看和宣傳效果，更邀請了全港街舞及機械舞代表人物 "孖八" 為宣傳歌編舞及擔任MV 拍攝，讓各年齡層的大眾都接收到這首歌曲內容。