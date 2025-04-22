地球夢工廠 YouTube 頻道隆重啟播 聚焦本地環保與可持續發展 引領香港走向綠色未來

由香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處與氣候工匠攜手合作，全新YouTube頻道《地球夢工廠》將於四月至五月正式啟播。這個頻道以氣候變化、建立韌性社區、可持續發展為核心，透過輕鬆對話與專業分析，聚焦於香港本地及全球的環保議題，旨在啟發年輕一代與社區共同參與建設綠色地球。

頻道設計以響應世界地球日的主題為宗旨，目的是向本地觀眾傳遞如何減輕氣候變化影響及建立韌性社區的實用建議，並通過案例分享和專家訪談，啟發行動。頻道的主要受眾包括年輕專業人士、政策制定者、研究人員、關注環境議題的學者、學生及本地社區環境關注團體，內容以粵語呈現，每集片長約20分鐘，更新頻率為每周一次。與此同時，梁樂燊同學亦為是次YouTube頻道《地球夢工廠》提供豐富的資料。