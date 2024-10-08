城大動物醫療中心嶄新寵物牙科專科 為貓狗提供全面的牙齒照護

香港 - 2024年10月8日 - 城大動物醫療中心推出嶄新寵物牙科專科服務，專門提供完善的牙齒檢查、清潔、拔牙、牙齒修復、口腔腫瘤治療等，希望藉此提升寵物的牙齒健康，減少患上牙科疾病的風險。
嶄新獸醫牙科專科服務 照顧愛寵牙齒健康
城大動物醫療中心嶄新牙科專科服務，由經驗豐富的牙科專科獸醫主理，團隊中包括具牙科專業知識的護士及助理，可為毛孩提供悉心的牙齒檢查、清潔、口腔腫瘤手術和牙科疾病治療等服務。此外，中心亦設有坊間較少提供的牙齒修復服務，有助修復寵物牙齒的功能與外觀。如有需要，城大牙科專科也會和其他專科部門合作，進行口腔腫瘤治療和頜面外科手術，讓毛孩重拾健康。
定期牙齒護理 守護毛孩笑容
寵物的牙齒健康，不僅影響牠們的口腔舒適度，更與整體健康息息相關。如果長期不護理寵物的牙齒，容易積聚牙垢、牙菌膜等，進而引發牙齦炎、牙周病等口腔問題，並會產生疼痛嚴重或會影響食慾。長此下去更可能會導致營養不良，不利寵物健康。
定期為寵物進行牙齒護理就可以預防牙垢積累、牙齦疾病等常見口腔問題，並能透過全面的檢查，及早發現及治療潛在的口腔問題，幫助毛孩們有更佳的生活質量，及減少患上其他相關疾病的風險。
立即預約城大寵物牙科專科服務
城大動物醫療中心提供專業的口腔檢查、細心的治療以及貼心的服務，同時配備先進的手術、診斷和影像診斷設備，包括口腔內牙科放射技術、電腦掃瞄、磁力共振等，助毛孩們減輕痛楚，同時重拾口腔及牙齒健康，享受健康快樂的每一天。
聯絡資料
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網站：https://cityuvmc.com.hk/zh/service/牙科專科/
關於城大動物醫療中心
城大動物醫療中心致力於為毛孩提供全面的醫療服務，城大動物醫療中心的獸醫團隊及醫療設備，致力為毛孩提供優質的醫療護理。城大動物醫療中心的服務範圍包括提供一般獸醫服務及護理的全科門診、針對患複雜及慢性疾病的專科門診，以及24小時急症及深切治療，是主人與寵物的醫療後盾。