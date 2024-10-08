城大動物醫療中心嶄新寵物牙科專科 為貓狗提供全面的牙齒照護

關於城大動物醫療中心

城大動物醫療中心致力於為毛孩提供全面的醫療服務，城大動物醫療中心的獸醫團隊及醫療設備，致力為毛孩提供優質的醫療護理。城大動物醫療中心的服務範圍包括提供一般獸醫服務及護理的全科門診、針對患複雜及慢性疾病的專科門診，以及24小時急症及深切治療，是主人與寵物的醫療後盾。