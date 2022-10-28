城景國際樂雅軒呈獻全新功夫湯‧秋日滋養宴，以多款滋補養顏的時令食材如姬松茸、花膠及雪燕等，炮製傳統創意兼備的秋日盛宴，當中美饌包括柚子龍蝦沙律、姬松茸螺頭功夫湯、鍋燒蝦子柚皮鵝掌伴天白花菇、醬皇頭抽大虎蝦、椰汁燉雪燕等共9款菜式，套餐無限供應指定紅白餐酒、啤酒及汽水，每位只需$388起，由即日起至11月30日供應。此外，樂雅軒並呈獻任點任食點心套餐，2小時任食超過40款點心、精選小食、飯麵及甜品，即日起預訂享9折優惠(原價每位$298)。
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日報
城景國際樂雅軒 功夫湯‧秋日滋養宴
城景國際樂雅軒呈獻全新功夫湯‧秋日滋養宴，以多款滋補養顏的時令食材如姬松茸、花膠及雪燕等，炮製傳統創意兼備的秋日盛宴，當中美饌包括柚子龍蝦沙律、姬松茸螺頭功夫湯、鍋燒蝦子柚皮鵝掌伴天白花菇、醬皇頭抽大虎蝦、椰汁燉雪燕等共9款菜式，套餐無限供應指定紅白餐酒、啤酒及汽水，每位只需$388起，由即日起至11月30日供應。此外，樂雅軒並呈獻任點任食點心套餐，2小時任食超過40款點心、精選小食、飯麵及甜品，即日起預訂享9折優惠(原價每位$298)。