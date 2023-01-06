城景國際長期住宿優惠 享高達$1,800折扣

城景國際推出全新長期住宿優惠，只需預訂入住連續30晚或以上，尊享淨價港幣$12,600起(雙人客房)或淨價港幣$18,000起(家庭四人客房)。優惠包括免費無線上網及撥打本地電話、每週一次客房打掃服務(包括毛巾及床舖更換)、以優惠價港幣$40/次享用自助洗衣服務等、如預訂尊貴時尚客房或以上房型，享每週一次免費自助洗衣服務。城景國際將於1月9至14日舉行長期住宿優惠開放日。凡於開放日即場確認指定房型90晚或以上，可額外享高達$1,800折扣優惠及贈送免費自助早餐券4張。

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