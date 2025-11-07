城景國際 City Café 金鮑海膽‧生蠔自助晚餐 低至55折

城景國際City Café 於即日至11月30日呈獻全新「金鮑海膽‧生蠔自助晚餐」，以矜貴鮑魚、鮮甜海膽及生蠔美饌為焦點，搭配多款時令海鮮珍饈，帶來奢華滋味的秋日盛宴！除了每晚供應多款冷盤海鮮，更源源送上多款推介美饌如三色焗生蠔、海膽伴刺身帶子三文魚籽杯、法國鴨肝醬伴紅桑子汁等美食。開放式廚房無限量供應即切低溫慢燒澳洲和牛、開心果香草燒羊仔鞍等。另無限供應多種口味Häagen-Dazs雪糕，以及無限添飲果汁、紅白餐酒及啤酒。凡於即日起出示城景國際官方網頁之優惠惠顧自助晚餐，尊享優惠價成人淨價$368起，60歲或以上每位僅$288起，生日客人更可獲贈生日蛋糕半磅。此外，City Café即日起亦呈獻震撼自助午餐優惠，凡惠顧自助午餐尊享低至每位$208起及生日客人可獲贈生日蛋糕。

電話：2783 3287

WhatsApp：5723 3083

按此網上預訂