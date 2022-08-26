城景國際City Café 榴槤・香芒・下午茶自助餐

城景國際City Café於中秋節期間以果王榴槤及香甜芒果，呈獻「榴槤‧香芒‧下午茶自助餐」，下午茶自助餐供應超過40款多國美食，包括海鮮冷盤及沙律、滋味熱葷、自選燕窩蟹皇粥，以及各式大熱甜品。現凡出示城景國際官方網頁之下午茶自助餐優惠，於2022年9月3、4、10-12日期間惠顧每位成人只需$328起，預訂尊享85折優惠。此外，每位惠顧客人更可獲贈樂雅軒迷你榴槤月餅一個，以及生日客人可獲贈生日蛋糕半磅。

電話：2783 3287 / 5483 0307(Whatsapp)

網上預訂：http://bit.ly/cvCCRev