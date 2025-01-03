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市場資訊
2025-01-03 08:30:00
日報

城景國際City Café 自助晚餐額外早鳥優惠

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城景國際City Café即日起呈獻「鮑魚‧花膠‧新春自助晚餐」，以矜貴花膠、鮑魚及多種海鮮為2025年展開序幕，推介美饌包括黑松露野菌花膠焗扇貝、花膠飛魚籽醬焗大蝦、迷你鮑魚野菌撻、黑松露海膽花膠燉蛋、雪花蟹西班牙鮑魚海鮮飯等，每位客人更可獲贈「黄金花膠蟹籽焗釀鮮鮑魚」一客。另自助晚餐源源供應空運生蠔、凍蝦、藍青口及日式刺身。凡惠顧鮑魚‧花膠‧新春自助晚餐，可尊享成人每位$398起，年滿60歲長者低至每位$3585歲以下小童免費。凡於2025119日前預訂，尊享額外95折優惠！生日客人更可獲贈生日蛋糕半磅。
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