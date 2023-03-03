城景國際City Café 3月自助餐優惠

City Café於3月起以多款矜貴海鮮食材，炮製全新「龍蝦美饌‧海鮮自助晚餐」，推出多款美饌，每位客戶可獲贈「法式野菌焗釀龍蝦米多」一客。並源源供應空運生蠔、雪花蟹腳、麵包蟹、藍青口及日式刺身如三文魚、金槍魚等。凡出示城景國際官方網頁之優惠，於2023年3月1日起惠顧自助晚餐，尊享優惠價成人淨價$528起，年滿60歲長者更享低至$498起，生日客人可獲贈生日蛋糕半磅。此外，City Café亦推出震撼自助午餐優惠，凡惠顧可享低至每位$268起及生日客人可獲贈生日蛋糕。

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