基滙資本在2024年度PERE「Proptech 20」排行榜中名列第三

香港 - 2024年11月11日 - 基滙資本在2024年度PERE全球房地產科技募資排行榜 「Proptech 20」中名列第三。於過去五年間，公司合共募資12.93億美元。



來源：PERE

年度「Proptech 20」排行榜由PERE編制，以各基金公司在2019年1月1日至2023年12月31日期間專注於房地產科技直接投資的募資金額為依據。根據PERE的報道，參與「Proptech 20」排行榜的公司於2024年合共募得129.3億美元，較去年的112.8億美元大幅增加逾14%。該增長突顯出房地產科技投資持續具有吸引力以及業界透過技術創新重新定義傳統房地產實踐的驅動力。



基滙資本能夠持續在「Proptech 20」排行榜中保持三甲位置，充分體現了公司對在房地產投資領域中實現創新和卓越的堅定承諾。儘管面臨具挑戰性且不斷變化的市場環境，公司依然在引領房地產科技行業方面展現了顯著的韌性和遠見。



基滙資本執行合夥人、全球資本市場主管兼另類資產投資聯席主席吳燕安表示：「能夠連續三年在PERE的「Proptech 20」排行榜中名列第三，不單止體現了我們團隊利用技術創造房地產價值的不懈努力，更是對我們在資本市場上募資實力的肯定。對於我們在塑造行業未來方面的努力得到認可，我們感到非常自豪。隨著技術持續顛覆和重塑行業，基滙資本將緊捉新機遇並積極推動創新，重新定義我們與建築環境互動的方式。」



基滙資本執行合夥人、中國地區主管、另類資產投資聯席主席彭慶邦表示：「受益於尖端技術及智能基建的高速發展，亞洲地區的房地產科技格局，尤其是中東，正在快速演變。該地區充滿活力的市場環境，叠加當地政府在可持續發展、科技發展和氣候變化減緩方面的積極態度，為房地產相關行業的創新和投資提供了豐富的機會。我們持續利用技術並促進可持續實踐，反映了我們對於推動積極變革並為投資者和持份者創造長期價值的承諾。」



作為過去五年中全球表現最佳的募資者之一，基滙資本持續展示公司在發掘和利用房地產科技領域新興趨勢方面的卓越能力，並致力於引領全球房地產科技投資及其變革性解決方案。

