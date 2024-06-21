夏日炎熱來襲，堅信號全新推出「Chill爽夏日涼拌」系列，包含四款單點涼拌菜式，包括麻香惹味的「Chop Chop薯仔絲」($38)、鮮嫩爽脆的「胡麻Bling冰菜」($38)、椒香過癮，口感豐富的「椒麻雲耳腐皮」($40)，以及清脆可口，層次感十足的「鮮爽淮山片」($40)。為你帶來Chill爽清新滋味。系列還推出「涼拌四拼」($42)，讓你一次品嚐爽、脆、香、麻4種層次風味，帶來夏日清爽味覺的美味體驗。除了四款涼拌菜式外，清爽開胃、低熱量的「Chill爽魷魚圈蒟蒻麵」($62)也同步登場。推廣期由即日至8月21日。
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日報
堅信號上海生煎皇全新涼拌系列 Chill爽清涼味覺體驗
夏日炎熱來襲，堅信號全新推出「Chill爽夏日涼拌」系列，包含四款單點涼拌菜式，包括麻香惹味的「Chop Chop薯仔絲」($38)、鮮嫩爽脆的「胡麻Bling冰菜」($38)、椒香過癮，口感豐富的「椒麻雲耳腐皮」($40)，以及清脆可口，層次感十足的「鮮爽淮山片」($40)。為你帶來Chill爽清新滋味。系列還推出「涼拌四拼」($42)，讓你一次品嚐爽、脆、香、麻4種層次風味，帶來夏日清爽味覺的美味體驗。除了四款涼拌菜式外，清爽開胃、低熱量的「Chill爽魷魚圈蒟蒻麵」($62)也同步登場。推廣期由即日至8月21日。