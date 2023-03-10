堅信號上海生煎皇聯乘素食達人Elvis Chan 推羊肚菌純素XO醬及素食新菜式

現代人愈來愈注重飲食健康，素食文化亦漸趨盛行，那怕不是全素主義者，一個月總要有數天在飲食上暫離 「肉肉生活」，感受素食者餐桌上的精彩。為了讓大眾能夠更容易品嘗滋味素食，打破素食「清一色一片綠」的刻板印象，堅信號上海生煎皇現夥拍「素食達人」Elvis Chan (陳浩然)，獨家為堅信號推出富含「辛風味」之素XO醬 - 堅辣羊肚菌純素XO醬；並以此XO醬入饌，「素」造出一系列包含香煎、酥炸、醬撈等「素Good」風味菜式，誓要打破傳統素食角度及清淡印象。「素Good」風味菜式現已於全線13間堅信號分店推出，為大家帶來素食新體驗，原來素食都可以如此風味！

「堅信號上海生煎皇」分店資料:

https://bit.ly/3xCnQbh

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