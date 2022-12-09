堅信號上海生煎皇2022生煎祭 食玩賞樣樣齊

「堅信號 12 歲生日快樂！」堅信號即日起至2023年1月31日期間舉辦「生煎祭」慶祝活動，除了推出限定全新口味生煎包外，線上線下更有一連串遊戲互動挑戰和優惠推廣活動，實行食、玩、賞樣樣皆有。品牌特意推出期間限定新口味「爆章生煎包」！並夥拍IG Reels伴唱人氣音樂人Chris Polanco 陳杰推出品牌主題曲；網上舉行「Sound煎對唱」送出超過$3000禮品；限定分店設互動遊戲，可贏走「堅信號聖誕禮襪」1 對或指定小食組合優惠券1張，品牌更精心為客人推出三個有關「12」數字的堂食獎賞優惠。

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