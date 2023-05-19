塗鴉貨櫃任打卡 麗閣美食街新店進駐 正宗酸辣粉超惹味！

今時今日外出吃飯，除了追求食物質素之餘，又怎麼少得了打卡拍照？長沙灣麗閣街市及商場經翻新後，以工業風做主題，配合塗鴉以及堆疊的貨櫃，成為一個超級型格的美食廣場！ 經過疫情的一翻折騰，大家吃喝玩樂都不敢太奢侈，而麗閣街市小食街剛有五間小店新張進駐，齊集中式、日式、港式﹑台式任君選擇，還有年輕人最愛的茶飲店！除了款式多之外，價錢亦十分親民，以經濟實惠價錢就能試勻不同風味，有關西風味小食、牛雜牛腩、正宗川味酸辣粉、特色車仔麵、台式茶飲等多款美食，應有盡有！ 美食街營業到凌晨十二點，半夜口痕都可以掃街醫肚解饞！ 不必多說，立即帶大家看看各間小店美食！ 魚腩加

「魚腩加」雖擁有車仔麵的一般配料及操作模式，但出品絕非一般的車仔麵。「魚腩加」不以濃味蓋過食材，反而主打以新鮮魚腩、魚頭、魚尾、魚骨、手打鯪魚肉、鮮牛肉、鮮肉片、鮮粉腸等特色生煲車仔麵，配上超過6小時以上餚製的足料鮮香靚湯，再自配4款自家製的醬汁:牛腩汁、南乳汁、叻喱汁及沙爹汁，讓食客品嘗食材的真鮮味，鮮料每人售完即止。 燊輝酸辣粉 地道價錢，超級美食。「燊輝酸辣粉」的手絲雞選用嫩滑的三黃雞或龍崗雞，濃肉湯慢慢浸熟，再起肉拆骨，再淋上秘製香辣油，鮮香惹味，份量十足。師傅的酸辣粉特別選用上等的”九苕粉”以9斤紅薯才做成1斤薯粉，軟糯幼滑，加入炒香的肉末，備有酸辣或麻辣，不論配上任何配料，也香辣無比。

Youtea 「Youtea」為年青人提供一個不平凡的茶飲文化，選擇繁多，除了濃厚芝士味的芝士奶蓋，色彩繽紛的水果沙冰，甜焦香的黑糖鮮奶，芋圓沙冰。近期火熱的更有超萌可愛熊仔瓶，可選奶茶，玫瑰蜜桃洛神花茶及熊仔玄米綠茶。

阪神 「阪神」滙合大阪燒、關西炒麵，阪神丼多款美食。特別推介肥美厚身的鰻魚大阪燒、原隻吉列軟殼蟹炒關西炒麵、豐盈鮮味的蟹肉蟹膏飯等日本美食控之至愛。還有足料的章魚小丸子、阪神薯條及鹽水豆腐，備有不同味道，實屬水準之作。

聚一起牛什粉麵 在西貢起家5年，再轉戰麗閣的「聚一起牛什粉麵」，絕對是一家誠意小店，無論牛腩、牛雜的鹵水汁、辣椒油、雲吞水餃餡、以及檸檬茶的茶膽也是自家調配。師傅以超過10多種香料秘製鹵水汁燜牛腩、牛雜、牛根等，以帶出食材的鮮味為先，不會搶過食材原有的味道，而食後有回甘味。