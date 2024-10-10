墨 x 驗 —— 港台水墨 交流與碰撞 跨界與融合

香港現代水墨畫會自1977年由劉國松教授帶領學生創立以來，已耕耘了47個春秋，作為一個民間團體，見證了水墨畫的發展與變遷，還能在其中扮演不可或缺的角色，成為香港藝術界的其中一股力量，背後其實是抱持著一個堅定的信念。畫會堅信水墨不僅是一種藝術形式，更是文化的「傳承與創新」，因此一直努力與奉獻，秉持著「墨 x 驗」的精神。

畫會在過去數十年裡，致力提升香港的新水墨風潮與文化，比方19年前開始跟「上海市對外文化交流協會」合辦4地水墨聯展，至今仍在促進滬、港、澳、台之間的深度交流。約8年前向香港中文大學專業進修學院籌辦的「新水墨文憑課程」提出建議，並由3位畫會會員參與部分教學，至今已培養6屆接班人，為水墨界注入生力軍。4年前首創每年1次的大型水墨「主題展」，並實現了跨門派、跨年代、跨媒介的理想。今年，更邀請台灣畫家親臨香港參與交流展和學術講座，讓兩地藝術家直面學習和互相啟發。這些都是「墨 x 驗」的明證。