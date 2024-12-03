大家樂冬至「暖聚．團圓」盆菜 預早訂購享盡四重優惠 大家樂 X PayMe獨家享$100折扣優惠

冬至是闔家團圓的大日子，我們習慣在「做冬」一大家人團聚吃暖笠笠的盆菜慶祝。傳統盆菜是新界圍村習俗，象徵闔家團圓，滿堂吉慶。時至今日對食材越來越講究，於盆菜添加鮑魚、花膠等矜貴食材，更顯豐衣足食之意。今年大家樂的「暖聚．團圓」盆菜，推出「鮑魚福袋燒味大盆菜」及「鮑魚花膠海參福袋盆菜」，讓大家品嚐美味，在這重要的日子享受滿足和快樂！

大家樂精選特級山珍海味，以鮑魚為主角推出多款盆菜，其中「鮑魚福袋燒味大盆菜」（10-12位用）選用原隻極品蠔皇扣鮑魚，鮑魚肉質鮮美嫩滑，口感柔和綿潤，並配搭天然風乾、肉質結實的韓國特大蠔豉，盡顯尊貴豪華！「鮑魚花膠海參福袋盆菜」（6-8位用）則添加鮑魚外，還用上包括中美洲洪都拉斯的野生海參、挪威花膠、南美白蝦等多種環球海產，令人食指大動。大家樂在製作工序上別具匠心，把不同食材分開調製，確保食客品嚐到每樣食材的鮮味及原味道，大家樂更準備了多款經典和全新冬至菜式，讓食客自由選配，以滿足一家大小的不同口味喜好！還有福袋燒味盆菜（6位用）供選擇。