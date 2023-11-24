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市場資訊
2023-11-24 07:30:00
日報

大家樂冬至「鮮味 · 家味」 「鮑魚花膠海參福袋盆菜」 大家樂 X PayMe獨家享$100折扣

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大家樂「鮑魚花膠海參福袋盆菜」，讓您與至親暖笠笠過冬。

俗語有云「冬大過年」，一家人相聚吃團圓飯，盆菜成為大熱菜式。大家樂今年冬至以「鮮味 · 家味」為主題，用滋補養生的食材入饌，精心炮製出尊貴鮑魚花膠海參福袋盆菜」。6位用鮑魚花膠海參福袋盆菜」，內6隻原隻極品蠔皇扣鮑魚，3挪威花膠6件加拿大海參，足料上乘，讓您與至親圍坐飯桌，盡享養生滋補的盆菜宴，伴你暖笠笠過冬。

大受歡迎的「瑤柱福袋燒味大盆菜」、「福袋燒味盆菜」2款至尊盆菜亦再度回歸，以極品滋味帶出福氣滿滿的節慶寓意！顧客更可自由加配珍珠帶子竹笙仿翅、X.O.海皇醬蝦仁帶子炒飯、五層脆腩燒味拼盤等滋味美食，使這個傳統節日人人豐足飽滿，期待新一年盆滿缽滿！大家樂冬至盆菜即日起於全線大家樂分店及eatCDC.com發售，於12月11日前於分店或eatCDC用PayMe買滿$800或以上，更可享$100折扣限定早鳥優惠！

嚴選新鮮食材 保留極上食材的原汁原味

大家樂除了堅持選用新鮮食材，對製作的品質也絲毫不放鬆。精選的乾瑤柱經過浸水處理，約70分鐘的蒸煮後，瑤柱水將會被製成芡汁，淋在盆菜表面，確保帶出每樣食材的鮮味。而蓮藕、腩仔等食材運用秘製的南乳醬及南乳汁炆製，醃製超過24小時，再加上85分鐘的蒸煮，豐腴入味。此外，蔬菜和蘿蔔更是當刻才會加進盆菜，不會隔夜準備。

在進食前才把燒味放上盆菜，一起翻熱，可避免燒味因長時間加熱，令肉質變柴和縮水，這方面展現大家樂非常重視和關心顧客體驗，考慮到顧客經一段時間後才進食盆菜的體驗，致力把最好的食材口感帶到每一個家庭。此外，大家樂更提供多款食材可供自由加配，滿足一家大小的不同口味，締造窩心團聚回憶。

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於12月11日前於分店或eatCDC用PayMe買滿$800或以上，可享$100折扣限定早鳥優惠！

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