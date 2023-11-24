大家樂冬至「鮮味 · 家味」 「鮑魚花膠海參福袋盆菜」 大家樂 X PayMe獨家享$100折扣

俗語有云「冬大過年」，一家人相聚吃團圓飯，盆菜成為大熱菜式。大家樂今年冬至以「鮮味 · 家味」為主題，用滋補養生的食材入饌，精心炮製出尊貴「鮑魚花膠海參福袋盆菜」。6位用「鮑魚花膠海參福袋盆菜」，內有6隻原隻極品蠔皇扣鮑魚，3件挪威花膠及6件加拿大海參，足料上乘，讓您與至親圍坐飯桌，盡享養生滋補的盆菜宴，伴你暖笠笠過冬。

大受歡迎的「瑤柱福袋燒味大盆菜」、「福袋燒味盆菜」2款至尊盆菜亦再度回歸，以極品滋味帶出福氣滿滿的節慶寓意！顧客更可自由加配珍珠帶子竹笙仿翅、X.O.海皇醬蝦仁帶子炒飯、五層脆腩燒味拼盤等滋味美食，使這個傳統節日人人豐足飽滿，期待新一年盆滿缽滿！大家樂冬至盆菜即日起於全線大家樂分店及eatCDC.com發售，於12月11日前於分店或eatCDC用PayMe買滿$800或以上，更可享$100折扣限定早鳥優惠！