大家樂招牌焗素食系列新成員 季節限定風味 「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」推廣期3大優惠

飲食也可以低碳，大家樂近年大力支持低碳飲食，自2021年起推出招牌焗素食系列，每年都會推出限定口味吸引大眾實踐綠食減碳。今年全新推出「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」，素紫菜鰻魚採用來自加拿大的大豆製成的豆腐，含高蛋白質又低熱量，並以紫菜仿製成鰻魚外皮，令每啖的口感更豐富更有層次。無論是否素食者，今季限定推出的「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」都是結合健康、環保及美味的正餐首選。

素紫菜鰻魚採用來自加拿大的優質大豆炮製而成，柔軟滑嫩且營養價值極高。大豆蘊含豐富的植物性蛋白質，低熱量又不含膽固醇，有助心血管健康。大豆纖維亦可促進腸道蠕動，幫助腸胃消化。再在面層鋪上紫菜，仿傚魚皮質感，吃到豐富的雙重口感，再加上惹味提鮮的和風照燒醬汁，素紫菜鰻魚的口感與真鰻魚非常相似。「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」添加了紅蘿蔔、翠肉瓜、青豆及粟米，提供包括紅蘿蔔素、維他命C、維他命K等，保持營養均衡，亦令賣相更吸引。作為主食的米飯則選用升糖指數及卡路里較低的紅米炒飯底，炒飯軟硬適中、粒粒分明。