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市場資訊
2024-01-12 08:30:00
日報

大家樂新春「鴻運盆菜宴」 送上龍年祝福 PayMe獨家優惠 額外送現金券及賀年美食

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「鴻運盆菜宴」包含六道豐盛菜式，大家開心喜筷迎新春。

龍年將至，大家樂於農曆新年推出一系列新春美饌，讓大家喜迎新春。特別推薦六道菜式的「鴻運盆菜宴」（10 - 12位用），以「鮑魚瑤柱福袋盆菜」打頭陣，珍饈百味共冶一爐送上盆滿缽滿的新春祝福！配上福聚開運翅（珍珠帶子竹笙仿翅）、鴻運脆腩燒味拼盤等豐盛菜式，一家人圍坐犒賞味蕾，為節日家宴增添溫馨氛圍。

「鴻運盆菜宴」包含：鮑魚瑤柱福袋盆菜（10-12位用）、福聚開運翅、鴻運脆腩燒味拼盤、鴻圖蝦球拼豉油皇雞翼、家肥屋潤臘味糯米飯和元肉杞子桂花糕六道豐盛菜式，為2024年展開豐衣足食的一年！大家樂今年更推出多款特色手工菜，包括百花金翅糯米飯、家鄉釀鯪魚、紅燒炆原隻豬手等，以粵菜傳統情懷，與大家一起圍爐「喜」筷，迎接新一年。大家樂新春盆菜已於全線大家樂分店及eatCDC.com發售，於1月31日或以前早鳥期內惠顧，Club 100會員可享高達七一折及多項新春優惠，包括訂購滿指定金額，可享美食折扣、大家樂現金券、Club 100會員訂購「鮑魚花膠海參福袋盆菜」滿$1,200，送百花釀蟹鉗一份（6隻），以及訂購滿$2,000，可享免費送貨服務。 

傳承香港傳統味道 提早訂購享多項優惠

大家樂堅持保留傳統的烹調手法，將香港傳統味道傳承下去，並確保帶出每樣食材的鮮味。特設自家工場製的招牌燒味一向馳名，酥脆香口。盆菜淋上的芡汁亦花盡心思，帶出每樣食材的鮮味。現以PayMe預早訂購「鮑魚花膠海參福袋盆菜」/「鮑魚瑤柱福袋盆菜」及新春指定食品滿$1,000，送元肉杞子桂花糕及大家樂$20現金券；以PayMe於eatCDC.com訂購「鮑魚瑤柱福袋盆菜」及新春指定食品滿$1,300，則送福聚開運翅（珍珠帶子竹笙仿翅）一份。 
網址：http://www.cafedecoralfastfood.com
網上訂購：https://bit.ly/41DLQZS

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鮑魚瑤柱福袋盆菜（10-12位用）、福祿原隻蠔皇鮑魚(6隻)

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