大家樂集團旗下品牌一粥麵聯乘李錦記【火力全開！鮑魚煲仔飯千人挑戰！】

表示︰「我們很高興能與一粥麵合作，以李錦記自家醬汁炮製的鮑魚與一粥麵煲仔飯及配料完美結合，為消費者帶來美味新菜式 『鮑魚臘腸滑雞煲仔飯』。同時，我們樂見和一粥麵攜手舉辦的『鮑魚煲仔飯千人挑戰』活動圓滿成功，開幕禮暨慈善場的門劵收益更全數撥捐鄰舍輔導會，讓關愛延續到社區。」表示：「鄰舍輔導會過往一直與大家樂集團有緊密的合作，從不同途徑向社會有需要人士傳遞關愛。感謝一粥麵邀請我們 400 位服務使用者、其家人和照顧者一同參與這項創舉，而今次活動除了讓我們的服務使用者能夠樂聚一起，分享美食之外，更特別多謝大會邀請本會的年青人參與活動場地設計，鼓勵年青人發揮所長，推廣藝術創作，一起為社區帶來正能量。」

香港 - 2024年10月8日 - 大家樂集團有限公司（股份編號：0341）一直致力為顧客提供優質的產品及服務，同時關愛社區以推動可持續發展。集團旗下品牌一粥麵宣佈與本地品牌李錦記首度聯乘合作，推出全新產品「鮑魚臘腸滑雞煲仔飯」。為隆重其事，一粥麵與李錦記於10 月 4 日攜手舉辦活動，邀請 1,000 名參加者以「馬拉松式」品嚐煲仔飯，為本土美食創下首個世界紀錄。大家樂集團執行董事羅德承、首席執行官梁可婷、總經理 （一粥麵及米線陣） 鄭惠真、李錦記企業事務執行副總裁孔君道、副市場總監黃諾行、領展資產管理有限公司首席營運總裁（中國內地除外）卓格理以及香港租賃董事總經理霍業生一同主禮啟動儀式，為活動揭開序幕。整個活動共設六個場次，參加者即場品嚐「鮑魚臘腸滑雞煲仔飯」，現場更有人氣女團 Lolly Talk 演唱《一把火》及其他熱門歌曲， 為場面加添熱鬧氣氛，亦有魔術和伙頭仔舞蹈表演為觀眾帶來連連驚喜。台下亦有多項精彩活動，包括本地藝術家 Noble Wong 以香港 90 年代的經典背景創作出具有本土特色的手繪打卡牆，以及放大版的鮑魚臘腸滑雞煲仔飯主題裝置供拍照留念，樂富廣場亦掛滿由鄰舍輔導會賽馬會大埔北青少年綜合服務中心的一班青年以「香港地道煲仔飯飲食文化」為主題的木牌設計作品供公眾欣賞。【火力全開！鮑魚煲仔飯千人挑戰！】首場慈善場門票早前公開發售，讓顧客購票到場參與這項美食盛事，而慈善場門票的全數收益將捐贈予鄰舍輔導會。而第二及第三場活動更邀請到 400 位來自鄰舍輔導會的服務對象，包括低收入家庭、青少年、長者及殘疾人士一同參與品嚐美食和認識煲仔飯文化，為有需要人士帶來歡樂，並加強與所在社區的聯繫與關懷，合力齊創紀錄。表示：「一粥麵很榮幸能首度與本地標誌性品牌李錦記合作，舉辦創紀錄的千人煲仔飯挑戰活動，一方面能夠向外推廣香港獨特的煲仔飯文化，另一方面讓美食成為凝聚大家、表達關懷的橋樑，令大家以後想起吃煲仔飯，便想起一粥麵的一份窩心情懷。今次活動得到公眾、鄰舍輔導會、同事以及各界的參與及支持，令我們非常鼓舞，日後希望能舉辦更多不同活

關於李錦記

李錦記由李錦裳先生於 1888 年創立，歷經超過 135 年的持續發展，現已發展成為家傳戶曉的國際醬料及調味品品牌，旗下逾 300 款產品銷往全球超過 100 個國家和地區。如欲了解更多有關李錦記的資訊，請瀏覽 www.LKK.com。





關於一粥麵

一粥麵於 1999 年成立，迅速發展成香港最受歡迎的中式餐飲連鎖店之一，今年已經是 25 周年。第一間分店開設於黃大仙中心，除了粥、麵兩大類主要食品外，亦提供多款即炒粉麵、惹味小炒及中式時令菜餚，如冬瓜盅、煲仔飯、羊腩煲及粥底火鍋等等，款款用料新鮮，選擇多元化，優質味美， 深受顧客歡迎。



至 2007 年，一粥麵在港鐵調景嶺站都會駅開業，於將軍澳區建立了口碑，品牌開始踏上快速增長的步伐，其皇牌產品「鮮蝦雲吞麵」亦廣為大眾喜愛，於 15 周年紀念日（2014 年 8 月 28 日）當天，更創出平均每間分店售出過千碗的紀錄，足證其受歡迎程度。直至今年，一粥麵分店已超過 40間，遍佈香港、九龍、新界及香港國際機場，滲入不同的社區，服務廣大的顧客群。



