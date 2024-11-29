大家樂「滋味聖誕‧食勻海陸空派對盛宴」 PayMe付款3重優惠 享高達HK$200折扣

普天同慶的聖誕節快將來臨，是時候計劃為親朋好友安排豐盛的美食派對，大家樂今年預備了「滋味聖誕‧食勻海陸空派對盛宴」，上山下海精選來自世界各地的佳餚，海陸美食兼備，包括經典的原隻燒火雞、肉質鮮甜的波士頓龍蝦、鮮嫩多汁的澳洲羊鞍，以及金黃鬆化的威靈頓三文魚等，以特色美饌犒賞大家的味蕾！

大家樂「滋味聖誕‧食勻海陸空派對盛宴」，提供多達11款聖誕套餐及31款美食供選擇，包括「惹味燒火雞套餐」（優惠價$1,059）及「雙龍蝦派對套餐」（優惠價$1,339），亦有「4-6人威靈頓三文魚套餐」（優惠價$969）、「9-12人狂歡派對套餐」（優惠價$1,819）和「18-22人普天同慶套餐」（優惠價$3,429），讓你可因應聚會的規模更彈性安排。今年更加添「小食派對套餐」（優惠價$649），最適合於佳節前夕歡聚一番。