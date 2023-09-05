大家樂「盆滿 · 圓滿」 至尊盆菜慶中秋 團圓食好啲 eatCDC X PayMe獨家9折優惠

中秋臨近，想與家人團圓分享美味佳餚，又沒有足夠時間烹家宴？大家樂特別呈獻「盆滿 · 圓滿」，由資深大廚精心炮製「瑤柱福袋燒味大盆菜」及「福袋燒味盆菜」2款滋味盆菜。讓你直接外賣帶回家中，與至親圍坐飯桌享用，締造「有大家就有大家樂」的窩心團聚回憶。

大家樂至尊「瑤柱福袋燒味大盆菜」(10-12位用)，每盆有10粒原粒日本宗谷瑤柱、韓國特大蠔豉及中國湖北大花菇，還有南美白蝦，以及年輕一代至愛，有蝦肉及魚漿的爆汁福袋，加入濃郁的醬汁慢煮熬製，淋上原汁原味的瑤柱芡汁，以極品滋味帶出福氣滿滿的節慶寓意；同場加推「福袋燒味盆菜」(6位用)，承傳港式情懷。大家在進食前才把燒味放上盆菜，一起翻熱，可避免燒味因長時間加熱，令肉質變柴和縮水。

大家樂堅持保留傳統的烹調手法，將香港傳統味道傳承下去，並確保帶出每樣食材的鮮味。「瑤柱福袋燒味大盆菜」及「福袋燒味盆菜」已於全線大家樂分店及eatCDC.com發售，eatCDC會員買滿HK$500以PayMe付款，獨家享有9折優惠；Club 100會員最高可節省HK$220！買滿HK$2,000更可享受免費送貨一次*。