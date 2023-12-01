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市場資訊
2023-12-01 07:30:00
日報

大家樂「聖誕派對盛宴」 食材高級豪華滋味 PayMe付款尊享$250折扣

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大家樂呈獻「聖誕派對盛宴」，以豪華滋味陪大家過冬日佳節。

又到聖誕，要為親友預備聖誕大餐， 大家樂今年以海陸滋味薈萃為靈感，呈獻「聖誕派對盛宴」，預備了兩大主角，包括原隻燒火雞及肉質鮮甜，有兩種滋味食法「原隻龍蝦海鮮拼盤」和「芝士焗龍蝦．海鮮龍蝦汁海鮮意粉」的波士頓龍蝦，讓你與親友歡度佳節。

除了大熱推介的「原隻燒火雞套餐」及「雙龍蝦派對套餐」外，大家樂「聖誕派對盛宴」亦有適合9-12人、18-22人及28-35人聚會的聖誕套餐。用PayMe付款滿$2,500或以上更可尊享$250折扣。還有多款不同節日美食，如乳酸慕絲兔、燒鴨配香橙紅酒汁（配烤雜菜）、雙色雞翼（香橙及松露芝士味）等，滿足不同口味和不同人數的派對場合，讓大家共渡「有大家就有聖誕快樂」的歡聚時光。

多重驚喜優惠 享受美食更盡情

大家更提供多重驚喜優惠，包括以PayMe付款，惠顧$2,500或以上更可尊享$250折扣；以PayMe付款訂購「4-6人威靈頓三文魚套餐」送「香橙雞翼」16隻（價值$168），以及用PayMe付款各種美食/套餐低至68折外。還有驚喜優惠，包括訂購滿指定金額，可獲送美食優惠券，不同美食及飲品，如訂購滿$2,000，更可享免費送貨。大家樂亦為學生聯歡會預備了2款學生聖誕套餐，A餐（$1,280/30人）及B餐（$1,680/30人），人均消費低至$43起，讓各位莘莘學子可以開心滿足過聖誕。

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大家樂預備了多款聖誕美食，節日派對更滿足。

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