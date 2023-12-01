大家樂「聖誕派對盛宴」 食材高級豪華滋味 PayMe付款尊享$250折扣

又到聖誕，要為親友預備聖誕大餐， 大家樂今年以海陸滋味薈萃為靈感，呈獻「聖誕派對盛宴」，預備了兩大主角，包括原隻燒火雞及肉質鮮甜，有兩種滋味食法「原隻龍蝦海鮮拼盤」和「芝士焗龍蝦．海鮮龍蝦汁海鮮意粉」的波士頓龍蝦，讓你與親友歡度佳節。

除了大熱推介的「原隻燒火雞套餐」及「雙龍蝦派對套餐」外，大家樂「聖誕派對盛宴」亦有適合9-12人、18-22人及28-35人聚會的聖誕套餐。用PayMe付款滿$2,500或以上更可尊享$250折扣。還有多款不同節日美食，如乳酸慕絲兔、燒鴨配香橙紅酒汁（配烤雜菜）、雙色雞翼（香橙及松露芝士味）等，滿足不同口味和不同人數的派對場合，讓大家共渡「有大家就有聖誕快樂」的歡聚時光。