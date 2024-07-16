大快活全力支持香港街頭健身發展 「食得夠GYM」套餐$39試食

為迎接即將來臨的巴黎奧運，並支持本地體育發展，大快活特意贊助了早前舉行的「城市運動體育節2024」及「港澳街頭健身錦標賽2024」，除向參加運動挑戰的公眾送出精美禮品外 ，更為錦標賽的參賽者及五位金牌選手分別送出獨家優惠及「食得夠GYM」500份雞胸，為運動員打氣，以協助他們增肌。

「城市運動體育節2024」及「港澳街頭健身錦標賽2024」已於2024年6月15及16日完滿結束，大快活於「城市運動體育節2024」特設「運動小挑戰」攤位，有兩個遊戲讓運動愛好者挑戰，完成後可獲「食得夠GYM」雞胸紅米飯套餐換領券一張（價值$52）或「食得夠GYM」雞胸換領券一張（價值$20）。大快活亦全力支持「港澳街頭健身錦標賽2024」的所有參賽者，除於賽前為每人送上一份「食得夠GYM」雞胸紅米飯套餐外，更為五位金牌選手送上各100份「食得夠GYM」雞胸，助他們在勤力操練外亦可吸收充足蛋白質，促進肌肉恢復及生長，能發揮最佳表現，不斷挑戰自我。其中3位金牌選手，包括香港的巫曉輝和關銘茵，與及澳門的陳家麟，將出戰明年三月份捷克布拉格舉行的世界錦標賽。