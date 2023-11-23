大快活全港首推「快活 回味軟餐」 讓吞嚥困難患者及長者重拾熟悉「港」味

一直關注社會需要的大快活，秉承「食得開心，活得精彩」的使命，推出「快活 回味軟餐」計劃，成為全港首間推出軟餐飯盒的連鎖快餐店。首階段將皇牌美食「阿活咖喱雞飯」及「阿活焗豬扒飯」製作成符合國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）及照護食標準指引等級4的軟餐，讓有咀嚼及吞嚥困難的患者和長者可再次品嚐到熟悉的港式口味，重拾進食的樂趣，同時亦可減輕其照顧者準備膳食的重擔。

堅持軟餐有餸有飯 提供完整用餐體驗 為答謝長者們對香港作出的辛勤耕耘，大快活過去曾推出「快活關愛長者咭」、「窩心膳行」及「與耆同樂」等活動。於今年的「樂齡科技博覽暨高峰會2023」中，則公布了全新「快活 回味軟餐」計劃。大快活集團品質管理部經理陳淑銘女士指，大快活用了一年多時間研發軟餐，首要保持食品製作環境的高度衛生與安全，讓長者吃得安心。同時，他們亦堅持軟餐產品有餸有飯，讓享用者有完整用餐體驗。經反覆嘗試後，終於製作出符合國際吞嚥障礙飲食標準（ISSDI）及照護食標準指引等級 4（食物：糊狀；飲品：高度稠）的軟白飯，讓有吞嚥困難的患者及長者可以品嚐到口感比一般糊餐/碎餐更吸引的食物。