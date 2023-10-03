大快活綠色呈獻「活得夠GREEN」 教大眾轉廢為材 咖啡渣及檸檬皮家居6大用途

關注「惜物、減廢」，帶動社區至GREEN生活文化。大快活全力將可持續發展的概念融入業務和營運，至今成功減少使用100萬套即棄餐具。今年於130間分店推出「活得夠GREEN」活動，提供免費咖啡渣、檸檬皮，供大眾自攜容器取用。鼓勵顧客養成重用及回收的習慣，將咖啡渣及檸檬皮「升級」成為家居生活的好幫手，賦予它們第二生命。大快活每日可以派發510公斤咖啡渣、檸檬皮，預計每年更可減少超過186公噸的廚餘（約12架雙層巴士重量），共同打造「快活環境」為保護地球出一分力！

參與的130間大快活分店設立了「活得夠GREEN」專櫃，讓市民自攜容器免費拿取咖啡渣和檸檬皮。同時展示這兩款廚餘的「升級」再用方法，教育大眾「轉廢為材」可從日常做起。咖啡渣中的咖啡因及二萜是天然的驅蟲劑，於家中不同角落的陰涼處灑上乾燥的咖啡渣，可預防蚊蟲干擾。將咖啡渣放入茶包袋或紗布袋，放在櫥櫃或鞋櫃，可以吸取濕氣，並清除臭味。將乾燥的咖啡渣撒在植物土壤表面或混合到土壤中，則可促進植物生長和健康。

將檸檬皮裝入絲襪或洗衣網袋中，再投入洗衣機內與髒衣服或臭襪子一起洗，可作為天然的漂白劑與芳香劑。將檸檬皮沾上適量精鹽擦拭，可為潔白瓷器去除茶漬與咖啡漬，使其重新光亮如新。對付頑固鏽漬也不用再手足無措，將粗鹽與檸檬汁覆蓋在鏽漬處，一小時後擦拭並沖洗即可。

查詢：2856 7217

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