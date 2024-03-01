大快活「阿活泰惹味」手機app獨家優惠 「夜市名物」超人氣火山骨 香濃船麵登場

泰國「夜市名物」火山骨早已佔獲港人遊泰最愛美食一席位。「阿活泰惹味」系列主打的「香辣泰式火山骨」及「酸辣冬蔭火山骨」（晚巿限定，單點$58，套餐$67起），嚴選肉質柔軟、肥瘦均稱、大大件的豬脊骨，配上風味十足的泰式香料，以鮮甜湯頭將豬脊骨炆至軟腍，入口惹味開胃，肉質鬆化，香而不膩。火山骨更設二人餐（晚巿限定，$118），包含一款口味的火山骨、一款「無味精」小菜、絲苗白飯、芒果糯米飯及菠蘿椰汁特飲，每一口都可享受「泰」滋味。

大快活亦推出泰式「肥牛扎肉船麵」（午巿限定，單點$49，套餐$58起）！特製的「泰式滷豬手」（單點$48，套餐$57起），還有泰式「馬拉盞雞肉焗飯」（午巿、晚巿供應，單點$49，套餐$58起）、「青咖喱豬頸肉飯」（午巿、晚巿供應，單點$48，套餐$57起），以及「泰式香茅鴛鴦扒飯」（午巿、晚巿供應，單點$47，套餐$56起），走入大快活有如去了泰國。「阿活泰惹味」系列美食已正式上架，顧客只要於即日至4月8日期間，透過大快活App會員優惠券購買「阿活泰惹味」系列套餐，可享減港幣$5優惠！