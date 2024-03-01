熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 財政預算案2024 撤辣 煙草稅 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
返回
市場資訊
2024-03-01 07:30:00
日報

大快活「阿活泰惹味」手機app獨家優惠 「夜市名物」超人氣火山骨 香濃船麵登場

分享：

大快活以「阿活泰惹味」為主題，推出一系列泰式地道風味美食！午巿、晚巿分別推出多款香港人遊泰必吃菜式，包括泰式火山骨、肥牛扎肉船麵、泰式滷豬手、泰式香茅鴛鴦扒飯、馬拉盞雞肉焗飯、青咖哩豬頸肉飯，更有芒果糯米飯及菠蘿椰汁特飲。大快活更特意邀請泰HOT歌手──泰妹（THAIMAY）拍攝宣傳照，以年輕活力為香港人送上地道「泰」味。

大快活以「阿活泰惹味」為主題推出一系列泰式風味美食

泰國「夜市名物」火山骨早已佔獲港人遊泰最愛美食一席位。「阿活泰惹味」系列主打的「香辣泰式火山骨」及「酸辣冬蔭火山骨」（晚巿限定，單點$58，套餐$67起），嚴選肉質柔軟、肥瘦均稱、大大件的豬脊骨，配上風味十足的泰式香料，以鮮甜湯頭將豬脊骨炆至軟腍，入口惹味開胃，肉質鬆化，香而不膩。火山骨更設二人餐（晚巿限定，$118），包含一款口味的火山骨、一款「無味精」小菜、絲苗白飯、芒果糯米飯及菠蘿椰汁特飲，每一口都可享受「泰」滋味。

大快活亦推出泰式「肥牛扎肉船麵」（午巿限定，單點$49，套餐$58起）！特製的「泰式滷豬手」（單點$48，套餐$57起），還有泰式「馬拉盞雞肉焗飯」（午巿、晚巿供應，單點$49，套餐$58起）、「青咖喱豬頸肉飯」（午巿、晚巿供應，單點$48，套餐$57起），以及「泰式香茅鴛鴦扒飯」（午巿、晚巿供應，單點$47，套餐$56起），走入大快活有如去了泰國。「阿活泰惹味」系列美食已正式上架，顧客只要於即日至48日期間，透過大快活App會員優惠券購買「阿活泰惹味」系列套餐，可享減港幣$5優惠！

芒果糯米飯及菠蘿椰汁特飲

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受