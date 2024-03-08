大新銀行信用卡推出「吃喝玩樂購物賞」，客戶由即日起至4月15日，憑大新信用卡於指定KKday網頁或手機app預訂海外旅遊活動及產品，輸入指定優惠碼，可享高達500港元優惠。即日起至4月30日，憑大新英國航空白金卡於香港國際機場內任何Starbucks分店以1港元換購Starbucks套餐。名額有限，額滿即止。於同期憑大新Visa信用卡成功登記並於Apple Store零售店及網上商店累積簽賬滿5,000港元，可享6%現金回贈，賺取高達400港元現金回贈。
詳情：https://www.dahsing.com/html/tc/credit_card/latest_offers
日報
大新信用卡推出「吃喝玩樂購物賞」
大新銀行信用卡推出「吃喝玩樂購物賞」，客戶由即日起至4月15日，憑大新信用卡於指定KKday網頁或手機app預訂海外旅遊活動及產品，輸入指定優惠碼，可享高達500港元優惠。即日起至4月30日，憑大新英國航空白金卡於香港國際機場內任何Starbucks分店以1港元換購Starbucks套餐。名額有限，額滿即止。於同期憑大新Visa信用卡成功登記並於Apple Store零售店及網上商店累積簽賬滿5,000港元，可享6%現金回贈，賺取高達400港元現金回贈。