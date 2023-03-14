大新信用卡推出「白色情人節回禮大放送」

白色情人節到了，大新銀行搜羅了一連串商戶優惠，推出大新信用卡「白色情人節回禮大放送」，讓大家一邊消費，一邊感受浪漫氛圍。客戶憑大新信用卡可以趁機會到不同食玩買的商戶進行線上線下消費，與情人攜手消費。

快閃「即簽即賺印花獎賞」

與情人一起享用美食，讓大家更加親密。即日起至 4 月 2 日每逢週末，只需憑大新信用卡於本地食肆丶戶戶送丶foodpanda或OpenRice，單一簽賬200港元或以上，即賺1個電子印花，集齊3個即可自動兌換20港元OK便利店電子現金券，可賺取高達80港元電子現金券。於指定日期前首次登入大新流動或網上理財服務，免簽賬即可賺迎新電子印花1個。（名額有限，先到先得，額滿即止。）

JA全農全單88折

甜品一向都是情人之間的浪漫驚喜，跟情人一起感受甜蜜。想甜甜蜜蜜又食得健康，即日起至3月31日，憑大新信用卡於JA 全農香港網店購買任何產品，並輸入指定優惠碼「DSB及您嘅大新信用卡頭6位數字」（例如：「DSB123456」），即享全單88折。

KKday海外旅遊及本地行程享高達520港元折扣

要跟情人一起度過浪漫時光，享受彼此的隌伴。憑大新信用卡於指定KKday網頁或手機app預訂海外旅 遊及本地吃喝玩樂行程，並輸入指定優惠碼，即享高達520港元折扣。

優惠須受有關條款及細則約束。