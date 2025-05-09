大新銀行信用卡特別搜羅節日美味優惠，讓客戶以低至8折品嚐由米芝蓮星級餐廳及連鎖燒味名店，以矜貴食材製作兼口味多樣的端午糉。由即日起至5月30日，憑大新信用卡於米芝蓮一星的富豪酒家購買指定端午糉可享8折優惠*。即日起至5月26日，憑大新信用卡於太興燒味餐廳，透過網頁訂端午糉套裝禮券如鹹肉糭、豚肉糭及紫米蓮蓉鹼水糭等，輸入優惠碼「DS202520」，可享8折優惠*；訂購四喜臨門及五福臨門特級套裝禮券，輸入優惠碼「DS202510」，可享9折優惠*。（*優惠數量有限，先到先得，售完即止。受條款及細則約束）
按此瀏覽詳情
日報
大新信用卡「賞用 好用」 低至8折享優質端午糉
大新銀行信用卡特別搜羅節日美味優惠，讓客戶以低至8折品嚐由米芝蓮星級餐廳及連鎖燒味名店，以矜貴食材製作兼口味多樣的端午糉。由即日起至5月30日，憑大新信用卡於米芝蓮一星的富豪酒家購買指定端午糉可享8折優惠*。即日起至5月26日，憑大新信用卡於太興燒味餐廳，透過網頁訂端午糉套裝禮券如鹹肉糭、豚肉糭及紫米蓮蓉鹼水糭等，輸入優惠碼「DS202520」，可享8折優惠*；訂購四喜臨門及五福臨門特級套裝禮券，輸入優惠碼「DS202510」，可享9折優惠*。（*優惠數量有限，先到先得，售完即止。受條款及細則約束）