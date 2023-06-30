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市場資訊
2023-06-30 07:30:00
日報

大新清卡數「快應錢」限時獎賞 總值高達13,200元

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大新銀行推出清卡數「快應錢」限時快閃推廣，由即日至2023年7月5日，經MoneySmart成功申請並於2023年7月31日或之前提取貸款，可享額外高達5,200港元超市現金券或Apple禮品卡，連同大新提取貸款獎賞-人氣智能手機或高達8,000港元現金回贈，合共總值13,200港元禮遇。大新清卡數「快應錢」提供貸款額高達200萬港元或23倍月薪（以較低者為準），最快24小時極速批核及放款，還款期長達72個月。
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