大新銀行名下的航空公司聯營卡推出全新迎新優惠及盛夏里數狂賞，讓客戶可賺取額外飛行里數換取機票。由即日起至12月31日，成功申請大新英國航空白金卡的全新客戶，並於首兩個月內累積合資格的簽賬額，將獲取基本里數獎賞連同額外里數獎賞高達20,000 Avios飛行積分；而全新ANA World萬事達卡客戶，符合簽賬要求可獲取高達17,000迎新里數獎賞，可換取來回日本機票乙套。由即日至8月31日，所有航空公聯營卡的持有人，透過網頁成功登記及完成簡單任務後，可儲印花換飛行里數或飛行積分。
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日報
大新航空公司聯營卡 迎新及簽賬送額外里數換機票
大新銀行名下的航空公司聯營卡推出全新迎新優惠及盛夏里數狂賞，讓客戶可賺取額外飛行里數換取機票。由即日起至12月31日，成功申請大新英國航空白金卡的全新客戶，並於首兩個月內累積合資格的簽賬額，將獲取基本里數獎賞連同額外里數獎賞高達20,000 Avios飛行積分；而全新ANA World萬事達卡客戶，符合簽賬要求可獲取高達17,000迎新里數獎賞，可換取來回日本機票乙套。由即日至8月31日，所有航空公聯營卡的持有人，透過網頁成功登記及完成簡單任務後，可儲印花換飛行里數或飛行積分。