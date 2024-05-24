大新銀行推出特選分行禮遇，即日至2024年6月29日，全新VIP客戶於指定分行成功開立VIP理財戶口，並以全新資金港元100,000至500,000開立3個月港元定期存款，可享4.8%特優港元定期存款年利率優惠。名額有限，額滿即止。指定分行包括金鐘分行、跑馬地分行、日出康城分行、東涌分行、上水分行及美孚新邨分行。除以上六間精選分行的新客戶定期優惠利率外，由即日起至2024年9月30日，合資格客戶開立全新VIP 銀行服務戶口，可賺取高達 40,400港元現金回贈獎賞。
優惠詳情: https://www.dahsing.com/html/tc/vip_banking/index.html
日報
大新銀行特選分行禮遇 : VIP開戶定款可享4.8%特優利率優惠
大新銀行推出特選分行禮遇，即日至2024年6月29日，全新VIP客戶於指定分行成功開立VIP理財戶口，並以全新資金港元100,000至500,000開立3個月港元定期存款，可享4.8%特優港元定期存款年利率優惠。名額有限，額滿即止。指定分行包括金鐘分行、跑馬地分行、日出康城分行、東涌分行、上水分行及美孚新邨分行。除以上六間精選分行的新客戶定期優惠利率外，由即日起至2024年9月30日，合資格客戶開立全新VIP 銀行服務戶口，可賺取高達 40,400港元現金回贈獎賞。