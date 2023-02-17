大新銀行於去年12月至2023年1月委託尼爾森，訪問500名介乎20至60歲有投資經驗的香港居民，結果顯示73%受訪者認為2023年投資環境不會差於甚至會優於去年。67%受訪者有興趣投資美股。大新銀行早前推出美股買賣服務，該行的「美股證券交易App」操作簡易且功能完備，助投資者隨時捉緊美股機遇。由即日起至2023年6月30日，登記美股服務可享首三個月買賣美股免佣無上限及高達7,200港元現金獎賞。同時，登記美國股票指定服務有機會享高達300港元額外現金獎賞，獎賞名額有限，額滿即止。
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日報
大新銀行2023年投資前景調查 受訪者看好美股
大新銀行於去年12月至2023年1月委託尼爾森，訪問500名介乎20至60歲有投資經驗的香港居民，結果顯示73%受訪者認為2023年投資環境不會差於甚至會優於去年。67%受訪者有興趣投資美股。大新銀行早前推出美股買賣服務，該行的「美股證券交易App」操作簡易且功能完備，助投資者隨時捉緊美股機遇。由即日起至2023年6月30日，登記美股服務可享首三個月買賣美股免佣無上限及高達7,200港元現金獎賞。同時，登記美國股票指定服務有機會享高達300港元額外現金獎賞，獎賞名額有限，額滿即止。