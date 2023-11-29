大灣區創意之夜開幕 展現香港的設計力量

首屆大灣區創意之夜由香港設計中心舉辦，於深水埗設計及時裝基地舉行，於11月28日正式開幕，11月29日至12月4日開放予公眾人士參觀，免費入場！
於開幕禮上，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄先生致辭表示：「我很高興今晚來到這個嶄新的創意基地，出席『大灣區創意之夜』」開幕禮，和大家一同欣賞優秀設計師的作品。『大灣區創意之夜』匯聚了多個來自香港設計業界的協會和商會，為大家帶來一系列活動和展覽，涵蓋不同設計的作品及產品，亦包括品牌聯乘產品等，亦邀請了粵港澳大灣區不同城市的設計師和業界人士參與。」
是次活動的舉行地點——設計及時裝基地，是香港設計中心預計2024年第三季遷入的深水埗新址。該區充滿活力與本地特色，是傳統的服裝布藝批發零售集中地，有利於發揮行業間的協同效應。而「大灣區創意之夜」一連串的活動更為香港設計中心明年進駐深水埗作準備，以及連結多方面設計單位，全面啟動了大灣區內各城市攜手合作的潛在機遇和促進設計創意行業發展。
活動中展出香港智營設計大賞（「智營大賞」）2023共46 件得獎的本地原創設計作品，藉此向本地及來自粵港澳大灣區其他城市的公眾、買家等展示香港的設計實力，並促進大灣區內的創意及商貿交流。
香港出口商會會長孫榮聰先生表示：「香港出口商會一直致力於向世界展示香港原創設計的力量，並積極推動本地創作。新一屆智營大賞2024已開始接受報名，並以 『Raise & Shine』為年度主題，旨在推動本地設計茁壯成長 (“Raise”)，讓本地設計走上國際舞台，於環球市場上發熱發亮(“Shine”) 。過去獲獎作品的成功銷售已經證明了香港設計的市場競爭力和國際影響力，這次展覽為本地設計師提供了一個難得的機會，讓他們的作品被更廣泛的觀眾和潛在客戶所認識和購買。」
智營大賞自 2012 年起一直致力向世界展示香港原創設計的力量，並鼓勵本地製造商及出口商轉型，實現「設計 x 戰略 x 科技=智慧商業」的經營策略。踏入第13周年的里程碑，智營大賞已發展成為業界盛事，受禮品、產品設計及採購等行業青睞，優良的產品質量亦在海內外買家中建立了聲譽。
大灣區創意之夜展出的智營大賞2023年得獎作品精選
2023年金獎作品：禮品組
透明冰壓印
以不含鉛的全銅製造，使用時只需將冰塊置於壓印面上，數秒後便能將定制圖案印到冰塊上。更附有以太空鋁製造的托盤，用於收集冰水，簡化使用流程，適用於所有專業場合。
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