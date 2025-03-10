大航假期3·8婦女節 全港首個高鐵專列清遠旅行團逾六百團友開心起行 復活團團費下調兩成

大航假期於3月8日國際婦女節（內地亦稱「女神節」），推出全港首次「香港西九龍—廣東清遠3天高鐵專列團」，包了高鐵全車8卡車廂。600多名團友順利從香港西九龍高鐵站出發前往清遠，車程只需約1小時20分。出發前，團友們顯得興奮雀躍，不斷在高鐵站拍照留念，體驗更加舒適、高效的出遊。 不少團友表示，相較過去傳統坐旅遊巴由深圳出發前往清遠，需時大約3.5小時，高鐵團大大節省了交通時間，有更多時間遊玩。部分團友指，乘高鐵可輕鬆欣賞沿途風景的同時，更能享受到經濟實惠的旅行體驗。廣東清遠3天高鐵專列團團費約$1,399-$1,899不等。 大航國際集團董事長及主席陳燕萍也參與了此次活動，與一眾團友一同出行，清遠市政府領導更於當天舉行一連串儀式歡迎香港團友。



高鐵櫻花專列團部分已爆滿 陳燕萍表示，公司除了3月8日承包了首趟由西九龍直達廣東清遠的高鐵專列外，正值3月下旬為櫻花盛開，在3月20日亦承包了由西九直達武漢的高鐵櫻花專列，以及於復活節４月18及19日，包辦潮汕、江西及桂林專列。其中3月20日出發的櫻花專列反應非常熱烈，「推出市場不足20日，超過600個團位已悉數售罄。」 陳燕萍表示，大航假期一直與港鐵緊密合作，最主要原因是高鐵運力較強、大部分交通樞紐都在市中心，車程相對比往返機場近，亦不用提早2小時到達預辦登機手續。加上高鐵有一個好處，全年收費劃一，不會因為旺季令成本增加。適逢政府宣布增加機場離境稅，比起不用付任何稅項的高鐵遊，必有一定程度的吸引力。



農曆新年內地團人數按年急升達三成 陳燕萍表示，現時行業整體生意強勁復蘇，接近回復到疫情前的水平。剛過去的農曆新年假期，已經是疫後復常的第三個農曆新年，外遊市場非常暢旺。農曆新年跟團人數比去年亦有很大升幅，其中內地團上升兩至三成、東南亞上升四成、長線團更上升超過四倍，尤其是杜拜、土耳其、埃及及摩洛哥等地中海國家特別受歡迎，「內地團的升幅並不單止集中於大灣區短線遊，內地其他省份長線團今年繼續大賣。」 復活節旅行團生意額料按年升逾一倍 陳燕萍又說，今年復活節期間出發的旅行團，銷情亦十分暢旺，報名時間比往年早，人數亦較去年錄得顯著升幅。預計生意額較去年同期增長一倍有多。四月是日韓和內地等地賞花季節，加上是學校的長假期，因此往往復活節報團人數較農曆年時更多。

復活節內地團客量升三至四倍 陳燕萍說，去年三月復活節到內地旅遊的香港客人已經頗多，今年客量預計會比去年有極大升幅，有三至四倍上升。現在除了短線可以坐高鐵去，很多廣東省外地區也很受歡迎，例如張家界、桂林、昆明、貴州、重慶等。 根據入境處數字，2024年一連四日復活節假期，以香港居民計，有228萬人次出境外遊，其中超過七成即170萬人次經陸路或水路前往內地。雖然疫後通關已接近三年，但港人報復式旅遊的現象持續。 韓國復活團團費下調高達兩成 團費方面，陳燕萍說由於現時機票價格較去年下降，團費亦有所回落。以韓國和泰國為例，去年團費約為7,000至1萬元，今年復活節則回落至4,000至8,000元，跌幅約一至兩成。