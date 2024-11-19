大選過後：評估香港和新加坡市場在特朗普當選後的投資氣氛

香港及新加坡投資者計劃明年對美國市場的投資佔比提高3-5個百分點

MDRi的調查顯示，香港和新加坡投資者對特朗普勝出大選後中美關係惡化的憂慮升溫。

香港投資者對美國市場較有信心，相反，新加坡投資者對前景則較為審慎。

市場波動、利率變化以及市場對特朗普經濟政策的看法為影響投資決定的主要因素。

香港 - 2024年11月19日 - 商業洞察顧問公司MDRi最近進行的一項調查發現，在特朗普勝出美國總統大選後，香港和新加坡兩地的投資氣氛有著明顯的差異。該項調查分別在香港和新加坡訪問了500名受訪者，以了解美國大選結果對當地經濟前景的影響。在該項調查中，兩地受訪者被問到他們認為哪一位參選人最有可能改善全球經濟氣候。兩地受訪者的回應呈鮮明對比：傾向特朗普的香港受訪者高達70%，而新加坡則只有一半受訪者持相同看法，兩地受訪者在這方面的取態分野明顯（見圖1a及1b）。香港和新加坡兩個市場的受訪者均認為，中美關係對當地增長前景有重大影響，44%的香港受訪者和46%的新加坡受訪者認同其重要性（見圖2）。然而，兩地受訪者同樣關注特朗普再次入主白宮後中美關係惡化的潛在危機，40%的香港受訪者和46%的新加坡受訪者均對此表示憂慮（見圖3）。香港年齡介乎30至44歲的千禧世代中有35%預期中美關係將會轉差，比率稍低於整體平均的40%。對比之下，新加坡較年長一代對中美關係惡化的憂慮加劇，45歲及以上受訪者中有53%擔心後續局勢轉差，比率較整體平均的46%為高。香港投資者的投資分佈現時主要以香港市場為主（佔58%），其次為美國市場（佔19%）。隨著2024年美國大選結束，以及全球經濟的樂觀情緒增強，香港投資者明顯改變2025年的投資部署，計劃增加美國市場的投資佔比（由19%升至24%，見圖4）。有24%的香港投資者計劃增加在美投資。我們將Z世代和千禧代與較年長一輩相比，發現在2024年美國大選後，Z世代和千禧代有意加大對美國市場的投資（見圖5）。由香港市場轉向美國市場的投資轉變，反映了年輕一代對美國經濟信心增強，同時對本地經濟前景感到悲觀。新加坡投資者的投資趨勢亦大致相同。現時新加坡投資者在新加坡本土市場的投資分配為60%，美國則佔他們投資組合的19%。2024年美國大選後，新加坡投資者對於增加在美投資的意欲轉強，美國市場的投資佔比預期將由19%增至22%（見圖6）。值得一提的是，在美國大選後，有18%的新加坡投資者計劃在2025年增加美國市場的投資（見圖7）。2024年美國大選後，香港和新加坡兩地的投資者都將投資目光轉向美國市場。這個轉變突顯了兩地投資者對美國市場的信心增強，而他們投資重心的改變，亦有可能是受到上文所述本土及亞太區經濟信心減弱所影響。調查亦發現，影響香港投資者決定的主要因素包括市場波動（53%）、利率變化（52%）以及特朗普的經濟政策（50%）。新加坡投資者考慮的主要因素則為利率變化（58%）及經濟政策（55%），香港投資者（45%）較新加坡投資者（31%）更重視國際關係（見圖8a及8b）。表示：「這項調查就特朗普當選後對香港和新加坡兩地投資氣氛的潛在影響提供了重要見解。從調查結果可見，香港投資者對美國市場前景感到樂觀，相比之下，新加坡投資者的取態則明顯審慎。兩地投資者在看法上的分歧，突顯了地緣政治局勢與本土經濟信心之間的相互影響。企業在不斷演變的市場環境中要取得成功，必須掌握這些市場趨勢。」