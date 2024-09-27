大鵬灣拜山專車 來回車票平均低至$45/程

重陽節即將來臨，環島中港通開通大鵬灣拜山專車，平均每程低至$45(來回車票低至$90)，便可從油塘大本型、觀塘凱匯、牛頭角下邨、黃大仙中心(南館)、尖沙咀柯士甸、太子站及九龍塘站共7個上車點直達深圳大鵬灣華僑墓園，車程約需1.5-2小時；而回程專車設於當天下午1時，下車點共9個包括九龍塘、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、黃大仙、九龍灣、觀塘及油塘，省卻轉車的麻煩。專車服務從9月21日至11月3日期間逢週六、日及重陽節正日提供共30班。欲購買大鵬灣車票的乘客憑優惠碼「DPBP10」到微信小程序可兌換$10優惠券或憑此文章到各香港門市購票即減$10 (即來回票低至$90)，旅程更划算！

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