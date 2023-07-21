中旅昆明、九鄉、大理、麗江6天升級純玩團（CYCKO），帶大家欣賞世界自然遺產，地處東亞、南亞和青藏高原三大地理區域交匯處的「三江並流」，世界罕見的高山地貌及其演化的代表地區，也是生物物種最豐富的地區之一。中旅保證全程無定點購物、廣東話導遊、使用豪華旅遊車及入住品牌五星標準酒店。更精心安排「玉龍雪山」包觀光環保車、雲杉坪往返纜車，白水河電瓶車，以及帶團友漫步「麗江古城」、「大理古城」，領略古城風光，感受風土人情。選乘東方航空直航往返，團費每位$7,999起。
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日報
天境怒江最美峡谷 中旅帶你遊昆明麗江
中旅昆明、九鄉、大理、麗江6天升級純玩團（CYCKO），帶大家欣賞世界自然遺產，地處東亞、南亞和青藏高原三大地理區域交匯處的「三江並流」，世界罕見的高山地貌及其演化的代表地區，也是生物物種最豐富的地區之一。中旅保證全程無定點購物、廣東話導遊、使用豪華旅遊車及入住品牌五星標準酒店。更精心安排「玉龍雪山」包觀光環保車、雲杉坪往返纜車，白水河電瓶車，以及帶團友漫步「麗江古城」、「大理古城」，領略古城風光，感受風土人情。選乘東方航空直航往返，團費每位$7,999起。