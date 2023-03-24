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市場資訊
2023-03-24 07:30:00
日報

天然海洋護膚品高效抗氧修復抗污染 週末巿集限定優惠

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告別口罩後，皮膚都會面對污染、煙塵、天氣轉變等刺激，必定要鞏固肌膚防禦力和修復力。Mer-Veille皇牌海洋抗氧修復精華蘊含獨創MV-Bio™海參膠原蛋白肽、極地褐海藻、維他命B3、水飛薊萃取等高效成分，可促進細胞更新修復，鞏固屏障功能，抵禦外界刺激，強效抗氧化，亦有效對抗暗瘡、敏感、炎症。Mer-Veille是香港首個海洋科研護膚品牌，香港製造，產品不加入對肌膚有害的物質。明後兩天(25-26/3)可親臨荃灣D·Park愉景新城型動嘉年華巿集選購產品，更可享巿集限定優惠！
查詢：5508 9553    
網站：www.merveillehk.com

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