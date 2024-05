天際100十三週年 推「高空綠意 天際城市綠洲」

為慶祝天際100十三週年,天際100現正舉辦「高空綠意 天際城市綠洲」環保綠色活動,聯同本地農業科技公司「水耕細作」合作打造全亞洲室內最高的空中農莊,並舉辦「綠色限定體驗日」。天際100並推出「幸運大抽獎」,送出包括iPhone15、旅遊現金禮券港幣3,000元等豐富禮品。觀景台天際郵箱的藝術牆更以全新面貌登場,由本地插畫家及作家雪姬Suki Yeung設計,呈現維港兩岸極具標誌性的建築和香港文化。Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong推出「森之都」香草特飲,以「水耕種植機」中收穫的新鮮香草製作,帶來趣味的Farm to Table體驗。

詳情:https://sky100.com.hk

查詢:2613 3888