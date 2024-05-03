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市場資訊
2024-05-03 07:30:00
日報

天際100十三週年 推「高空綠意 天際城市綠洲」

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為慶祝天際100十三週年，天際100現正舉辦「高空綠意 天際城市綠洲」環保綠色活動，聯同本地農業科技公司「水耕細作」合作打造全亞洲室內最高的空中農莊，並舉辦「綠色限定體驗日」。天際100並推出「幸運大抽獎」，送出包括iPhone15、旅遊現金禮券港幣3,000元等豐富禮品。觀景台天際郵箱的藝術牆更以全新面貌登場，由本地插畫家及作家雪姬Suki Yeung設計，呈現維港兩岸極具標誌性的建築和香港文化。Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong推出「森之都」香草特飲，以「水耕種植機」中收穫的新鮮香草製作，帶來趣味的Farm to Table體驗。
詳情：https://sky100.com.hk
查詢：2613 3888

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