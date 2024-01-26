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市場資訊
2024-01-26 10:00:00
日報

太古地產攜手聖雅各福群會 「裳在童心」二手童裝義賣同樂日

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太古地產為支持聖雅各福群會Green Little推動時裝重用環保時尚婦女自主，首次推出「裳在童心」二手童裝回收計劃及「裳在童心」二手童裝義賣同樂日。「裳在童心」二手童裝回收計劃於去年12月成功收集了超過5,000件優質二手童裝。二手童裝義賣同樂日將於1月27至28日，於鰂魚涌海濱社區休憩空「舍區」舉行，超過5,000件優質二手童裝呎碼由初生嬰兒至12歲(身高50-140 厘米)，將以慈善價$10起發售。
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