太古地產為支持聖雅各福群會Green Little推動時裝重用、環保時尚及婦女自主，首次推出「裳在童心」二手童裝回收計劃及「裳在童心」二手童裝義賣同樂日。「裳在童心」二手童裝回收計劃於去年12月成功收集了超過5,000件優質二手童裝。二手童裝義賣同樂日將於1月27至28日，於鰂魚涌海濱社區休憩空間「舍區」舉行，超過5,000件優質二手童裝，呎碼由初生嬰兒至12歲(身高50-140 厘米)，將以慈善價$10起發售。
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日報
太古地產攜手聖雅各福群會 「裳在童心」二手童裝義賣同樂日
太古地產為支持聖雅各福群會Green Little推動時裝重用、環保時尚及婦女自主，首次推出「裳在童心」二手童裝回收計劃及「裳在童心」二手童裝義賣同樂日。「裳在童心」二手童裝回收計劃於去年12月成功收集了超過5,000件優質二手童裝。二手童裝義賣同樂日將於1月27至28日，於鰂魚涌海濱社區休憩空間「舍區」舉行，超過5,000件優質二手童裝，呎碼由初生嬰兒至12歲(身高50-140 厘米)，將以慈善價$10起發售。