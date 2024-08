太古城中心夥拍利物浦國際足球學校（香港）舉辦足球體驗　聯同聖雅各福群會　向區內兒童推廣足球正能量

太古地產與利物浦足球會首次攜手合作,共同打造橫跨中港兩地、引人入勝的「Welcome to Anfield – The LFC Experience」沉浸式足球盛會。緊隨廣州、成都兩場精彩體驗後,今個八月終於登陸最終站 — 香港的太古城中心!由即日起至2024年9月1日期間,太古城中心二樓中庭及中橋將利物浦主場晏菲路球場帶到大家面前,與球場各個標誌性位置打卡。場內更有三大足球主題互動遊戲、期間限定紀念品店,讓球迷得到猶如置身當地的超現實體驗,以不一樣的方式感受傳奇球場的魅力。

太古城中心一向重視社會企業責任,趁著今個盛夏「Welcome to Anfield – The LFC Experience」這個足球盛會,特地夥拍利物浦國際足球學校(香港)舉辦足球體驗,聯同社福機構聖雅各福群會及太古小學邀請區內兒童及青少年參與活動,務求令更多人接觸到這項有益身心的熱血運動,務求令更多人接觸到這項熱血運動,將足球正能量傳遞至社區。 太古城中心透過社福機構聖雅各福群會及太古小學邀請區內小朋友,與家長一同出席早前的足球體驗。一眾兒童及青少年由利物浦國際足球學校(香港)的教練親自教授基本足球知識及技巧,激發大家對足球的興趣,培育新一代足球小將。體驗日結合了足球遊戲及技巧訓練,鍛鍊大家的身體靈活度及手腳協調性,更講究團隊合作。活動旨在讓孩子接觸足球豐富多變的技術,同時令他們充份了解體育競賽的精神;而各位家長亦親身落場,與孩子一同進行訓練,促進親子默契、留下美好回憶。完成是次體驗後,參加者更獲得利物浦國際足球學校(香港)頒發的證書、利物浦專屬足球及球會限量紀念品,極具收藏意義。

參與足球體驗日以外,多位來自社福機構聖雅各福群會的家長及小朋友亦獲邀參觀太古城中心的「Welcome to Anfield – The LFC Experience」沉浸式足球盛會,在辛奇利閘門、球員通道、錦標牆、球員更衣室、傳奇KOP看台等標誌性位置打卡留影,並參與場內三大足球主題互動遊戲「360 Ball Control」、「Header Hero」及「Shooting Fever」,互相切磋球技、進行刺激好玩的競賽。 太古地產零售業務董事韓置表示:「我們很榮幸能夠與利物浦足球會攜手舉辦這場結合體育與休閒娛樂的盛事;透過一連串精彩活動,希望為公眾帶來嶄新而引人入勝的沉浸式體驗之餘,同時更想將透過推廣體育休閑活動促進社區的身心健康。除了為訪客創造愉快體驗,我們還積極提供場地讓人們聯系在一起,分享他們對運動的熱愛,打造活力社區。」

現場還原晏菲路球場 展出紅軍輝煌歷史 免費沉浸式互動體驗 太古城中心「Welcome to Anfield – The LFC Experience」由即日起至9月1日期間舉行,帶來沉浸式足球盛會。商場二樓中庭變身成利物浦晏菲路球場,還原寫有掛上隊歌「You’ll Never Walk Alone」標語的辛奇利閘門(Shankly Gates)、掛滿現役球員球衣的球員更衣室及百年傳奇KOP看台,令球迷得到彷如置身晏菲路的體驗;現場更可觀賞到紅軍在過去超過一個世紀的重要賽事場刊、贏得的主要錦標及掛滿現役球員球衣的球隊更衣室等,讓大家盡情拍照留影。

公眾亦可免費參加三大足球主題沉浸式互動體驗,以嶄新方式馳騁球場,進行一場刺激好玩的足球訓練。「360 Ball Control」挑戰參加者反應及腳法,置身在360度全方位被圓環燈包圍的迷你草地,圓環燈會隨機亮起,參加者須將球踢向亮起的圓環燈,攝影機更會記錄你的制霸英姿!想鍛鍊頭鎚技巧,就要到「Header Hero」盡情跳躍,用頭槌挑戰三個高度不同的頭球!而「Shooting Fever」結合「過三關」,讓你與朋友一起接受考驗,通過射門鬥快連成一線撼贏對手。 參與上述互動遊戲,成為LIVE+會員及掃描遊戲區二維碼,並立即追蹤Cityplaza Instagram,即可免費贏取利物浦足球會限量紀念品,成為紅軍一員!

大家更可在利物浦足球會期間限定店選購心頭好。當中包括利物浦熊貓公仔、利物浦x香港別注版T恤及環保袋等,店內更率先展出利物浦24/25 賽季官方主場Nike球衣,為大家提供最強應援裝備。