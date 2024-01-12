太平山青年商會 提供領導才能發展機會 培育青年領袖

太平山青年商會是一個國際性的非牟利青年培訓組織（稅務編號：91/ 1924），是國際青年商會香港總會轄下二十一個分會之一，會員年齡由18至40歲，以中文為法定語言的男女混合分會，使命是提供領導才能發展機會，促進青年創造積極正面的改變。該會過去四十多年來藉著讓會員籌辦多類型有意義之項目，為社會帶來正面影響的同時，亦令會員從實踐中學習，藉此提昇其管理能力及經驗之累積外，更為香港培育無數青年領袖。

當中大型工作計劃包括：殘疾人士就業推廣活動《愛與望飛翔》、在世界大會上獲得「最傑出分會工作計劃」的二十四小時快餐店夜宿者研究調查《守望者》、全港首個以藥物回收月為主題，得到多個媒體如：翡翠台、鳳凰衛視、ViuTV、香港電台、東周刊等的報導，以及連續兩年榮獲「最佳社會發展工作計劃」的《藥「勿」胡亂棄》等等。此外，會員亦可透過與該會結盟姊妹會的台灣新竹國際青年商會及日本富山青年会議所，以及與該會結盟為友好會的番禺區青年聯合會、佛山市青年聯合會及馬來西亞綠野國際青年商會，與其他地區的青年人交流，擴闊視野。